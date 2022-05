Huelva tiene ya operativas el 92% de sus plazas hoteleras

La provincia de Huelva cuenta con 36.955 plazas hoteleras de las cuales casi el 92% están ya operativas, y se espera que para finales de mes ese porcentaje suba al cien por cien con vistas al inicio de la temporada estival. Así lo ha indicado el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH), Rafael Barba, quien ha señalado que, de momento, el sector continúa manteniendo "algunas dudas" con respecto al comportamiento de las reservas anticipadas.

En este sentido, ha explicado que esta es una cuestión en la que "se están dando pasos atrás" debido a la pandemia, ya que "se había avanzado mucho invirtiendo tiempo y recursos" para poder "garantizar" este tipo de reservas, toda vez que ha subrayado que esta Semana Santa "se ha visto una vuelta a la reserva de última hora". Algo que el sector creía que "se había conseguido paliar en los últimos años" y que "ha vuelto con mucha fuerza y podría tardar incluso años en disiparse".

"Hemos notado una cierta ralentización de las reservas anticipadas con respecto a una temporada de verano precovid y hay en torno a un 25 por ciento menos de las que había antes de comenzar la pandemia", ha apuntado Barba antes de añadir que por la experiencia del sector en cuanto a las reservas de última hora, creen que esta brecha se podrá paliar en parte "cuando se vayan acercando las fechas vacacionales", pero que esto supondrá tener que bajar los precios "en el caso de que no estén cubiertas las necesidades de ocupación".

En este punto, ha subrayado que hacer un avance de cómo podría funcionar la temporada turística de verano "es muy complicado" por "la volatilidad que se observa en los últimos dos años", toda vez que ha destacado que "con independencia del comportamiento de los datos en cuanto a ocupación, estancia media o pernoctaciones", el incremento de costes de producción supone "una espada de Damocles" en el sector turístico que "va a hacer un daño importante a la hora de volver a una recuperación".

"No estamos en situación de pensar que la recuperación prepandemia vaya a ser a corto plazo y decir eso sería una falta de conocimiento de cuál es la situación actual. Evidentemente se ha mejorado y se seguirá mejorando, pero al salir de la pandemia el sector se ha encontrado con el escenario de una guerra en Europa, de un incremento disparado en los costes de producción, tanto en materia energética como en materia prima, y esto supone una bajada de la rentabilidad. No es alarmante, pero no podemos compararnos con los momentos prepandemia", ha aseverado.

Con respecto a los campings y apartamentos turísticos, Barba ha indicado que son "dos de lo segmentos que han sentido con menos intensidad la crisis en estos dos años", en cuanto al mantenimiento del volumen de negocio, al ser "más requeridos por parte de la demanda", por lo que "en cifras de datos estadísticos se podría hablar de una recuperación mucho más pronta que la que pueda tener el servicio de alojamiento tradicional, que es el hotelero".

Finalmente, ha señalado que el sector se muestra "satisfecho de que se vaya mejorando poco a poco", toda vez que ha remarcado que, a pesar de ello, hay que "contener la euforia" porque "los costes de producción se han incrementado un 75 por ciento en el caso de los energéticos y un 25 en el consumo".