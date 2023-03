Pilar Miranda ofrece a los detallistas del Mercado del Carmen diálogo y garantía jurídica

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Huelva, Pilar Miranda, ha mantenido un encuentro con la junta directiva de la asociación de Detallistas del Mercado del Carmen, para conocer sus necesidades y escuchar sus demandas. Así, ante "el descontento" mostrado por los comerciantes por la actual gestión municipal, Miranda les ha prometido que cuando sea la alcaldesa de Huelva, “voy a asegurar el diálogo entre el Ayuntamiento y los detallistas del mercado, y a reorganizar la gestión de este espacio con garantía jurídica”.

En este sentido, Miranda cree que es esencial mantener la comunicación activa con los ciudadanos y ha lamentado que en la actualidad las puertas del Ayuntamiento "estén cerradas" para estos profesionales, “a los que se convoca a reuniones cada tres meses para llegar a acuerdos que luego no se cumplen”.

Igualmente, la popular considera que es imprescindible dar un cambio a la actual gestión del mercado porque, aunque según la normativa los detallistas tienen la concesión del espacio durante 25 años, “al igual que una persona que vive de alquiler no tiene que hacerse cargo de las obras del mantenimiento del edificio del que es inquilino, al tratarse de un edificio municipal es el Ayuntamiento quien debería hacerse cargo de las inversiones para la mejora del inmueble, como la instalación de luminaria led o la instalación de placas fotovoltaicas, pagadas a pulmón por estos comerciantes ante la negativa del Ayuntamiento de colaborar con ellos”.

Además, Pilar Miranda también ha trasladado su apuesta por ensalzar el Mercado del Carmen como punto de interés turístico de la capital, “los productos que estos hombres y mujeres venden cada día en sus puestos son un espectáculo y como tal tenemos que darlos a conocer, entre los onubenses y también entre los que nos visitan”.

Para ello, ha proseguido la candidata, “queremos promocionar desde el Ayuntamiento las visitas a los mercados durante la semana, así como dinamizar la vida diaria del mercado con actividades diseñadas para promocionar sus productos, porque lo que nos da el mar y el campo de Huelva es excelente y la ciudad tiene que saber presumir también de eso”.

Otra de las preocupaciones de la actual junta directiva del Mercado del Carmen es la gestión de los residuos. Ante los hechos que le han expuesto durante la reunión, Miranda les ha trasladado su intención de trabajar para la colocación de contenedores de orgánico y reciclado en las inmediaciones del mercado, los cuales se recogerían de lunes a sábado, “en vez de como se está gestionado ahora, que los residuos del fin de semana no se recogen hasta el lunes y cómo consecuencia los vecinos tienen que convivir con los malos olores, sobre todo durante los meses de calor”.

Para terminar, los detallistas han pedido que se recupere la figura de la autoridad que existía anteriormente y que al jubilarse la persona encargada de hacerlo no se ha cubierto su puesto. Pilar Miranda ha recogido su ruego y les ha trasladado su intención de recuperar este papel “en el que el Ayuntamiento ofrecerá a los comerciantes una persona de enlace a la que puedan dirigirse en caso de que alguien incumpla las normas o cree algún problema, para que se actúe de forma rápida y se garantice siempre la seguridad en este espacio”. Actualmente, tal y como ha explicado Miranda, “los detallistas me han asegurado que se encuentran intranquilos ya que no cuenta con las herramientas adecuadas para atajar cualquier conflicto que se presente, de ahí la importancia de que esta figura vuelva al Mercado del Carmen”.