Pilar Marín marca distancias con el grupo municipal del PP

La candidata del PP a Alcaldía de la capital pone distancia con el grupo municipal del partido. Pilar Marín dejó claro ayer que la principal formación de la oposición en el Consistorio de la ciudad navega con un rumbo que no es el que precisamente ella marca. Su forma de trabajar, en este sentido, es “completamente diferente” y lo que para ella prima en estos momentos no es otra cosa que “planificar mucho, hacer propuestas y llevar a Huelva hacia adelante”.

Pilar Marín "Ya sea en el gobierno o en la oposición, hay que cambiar porque hay que lograr cosas para Huelva"

Así lo aseguró tras ser preguntada sobre si confía en que el equipo que forme cambiará el rumbo de lo que ha sido en los últimos años la deriva del grupo municipal popular, sumido en la crisis y en diferencias irreconciliables tras la debacle periquista.

Al respecto, la candidata considera que, tanto si gobierna el PP como si sigue en la oposición tras las elecciones de mayo, “hay que cambiar porque hay que conseguir cosas para la ciudad”. Sin embargo, la economista no quiso ser tan explícita al analizar si la situación del grupo municipal le perjudica.

“El equipo que tengo conmigo y yo vamos hacia un objetivo marcado. Estamos trabando mucho para cambiar las cosas que no funcionan en Huelva y ahí estoy yo. Y todo el mundo que se quiera incorporar, que se incorpore y que suba al barco para luchar por Huelva. Tengo los brazos abiertos, cuantos más ayudas tengamos, mejor”, afirmó.

Sus intereses, según aseguró, no son personales en el sentido de que no vive de la política, sino de su trabajo en la Universidad, donde es decana de la Facultad de Trabajo. “Yo no vivo de esto, sigo dando clase en la UHU y no busco intereses más allá de ayudar a sacar a Huelva de un panorama que me parece que no nos lo merecemos. Y hay mucho potencial para lograrlo”, manifestó.

La lista que encabeza aún no está cerrada, por lo que pueden incorporarse personas nuevas, si bien lo lógico es que apueste por quienes desde hace meses colaboran con ella. Aunque puede que ese listado incluya a personas que estaban anteriormente, su proyecto “es nuevo” y, por ello, Marín apostará por un equipo renovado “en su mayoría”.

Se rodeará, según dijo, de “gente joven, profesional y con calidad humana”, ya que “para ser buen político hay que ser buena persona”.

En estos momentos, la candidata está inmersa en la elaboración del programa, que contará con “unas propuestas muy interesantes”. Con ellas quiere alcanzar la Alcaldía. Ese es, según insistió, el reto que se ha marcado.