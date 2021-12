El Patronato de Huelva se promociona en diversas capitales europeas para recuperar el turismo internacional

El Patronato Provincial de Turismo de Huelva está desarrollando durante estos últimos meses del año una campaña de promoción directa al consumidor de carácter itinerante con presencia en importantes capitales europeas, con el objetivo de mostrar la oferta del destino e impulsar la recuperación del turismo internacional.

Incluida en el Plan de Acción de Turismo y Deporte de la Junta Andalucía, la campaña lleva por nombre Andalucia wants you back y pretende incitar al cliente potencial a volver a Andalucía una vez superadas las restricciones de movilidad, así como contactar con aquellos que aún no conocen la comunidad para presentarla como opción idónea para sus próximas vacaciones.

En concreto, técnicos del Patronato Provincial de Turismo han estado presentes en las ciudades de Dublín (Irlanda), Múnich (Alemania) y París (Francia) con el objetivo de dar a conocer los principales atractivos turísticos de la provincia onubense.

Junto con los espacios dedicados a cada una de las provincias anzaluzas, se han dispuesto también unas zonas interactivas para la promoción de segmentos y microproductos de Andalucía y se han ofrecido espectáculos diarios de flamenco, así como diversas demostraciones gastronómicas.

Igualmente, y con el objetivo de incentivar la participación del público, se han tematizado las áreas aledañas a la acción con imágenes de la actual campaña creativa y ha tenido lugar clases de baile, actividades deportivas, proyecciones de vídeos promocionales y acciones de dinamización.

Concretamente, en París, última ciudad europea que ha acogido esta campaña, se ha realizado en Les Halles, uno de los centros comerciales más importantes de la capital francesa. Allí se han llevado a cabo diversas actividades relacionadas con la cultura andaluza como un espectáculo y clase magistral de flamenco, y degustaciones de productos típicos de la región.