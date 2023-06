Patricia Mauri es la nueva presidenta de Cruz Roja en Huelva

La voluntaria Patricia Mauri, enfermera de profesión que ayuda desde 1987 en diversos programas de Cruz Roja Huelva, releva en la presidencia a Juan José Blanco, quien entró a formar parte de la Organización hace 34 años y en los últimos 20 ha representado a los hombres y mujeres que, junto a él, compartiendo su talante "solidario, comprometido y empático", han hecho posible que Cruz Roja haya crecido y ganado presencia hasta alcanzar más de 12.000 personas y empresas socias y superar las 4.000 personas voluntarias. Así, junto al equipo técnico han ampliado la red de atención a 12 asambleas locales y 27 puntos de atención directa, para trabajar cada día en más de 60 programas que sólo el año pasado llegaron a 65.000 personas y rozaron las 95.000 durante la pandemia.

Después de 20 años de entrega, en los que ha liderado al equipo que ha hecho realidad proyectos pioneros como Un Baño sin Barreras, que desde hace más de 20 años hace feliz a cientos de personas; o el Equipo de Intervención Psicosocial en Emergencias (ERIE), que estuvo en el accidente de autobús de La Palma, en el accidente del avión de Barajas o los atentados del 11M, también ha tenido que hacer frente a momentos tan difíciles como la crisis económica iniciada en 2008, la pandemia, que provocó una situación de vulnerabilidad extrema y una respuesta sin precedentes, o la guerra de Ucrania, Blanco cree llegado el momento de renovar la presidencia y dar paso a nuevas personas e ideas, de ahí que no se haya presentado a la reelección, pero se mantendrá como el voluntario que siempre ha sido, siempre disponible para Cruz Roja y para la nueva presidenta, Patricia Mauri, que ha recorrido gran parte de su camino de la mano del hasta ahora presidente, compartiendo, en palabras de ambos, el gran objetivo de trabajar “cada vez más cerca de las personas y de hacerlo siempre desde el corazón, algo que sólo es posible gracias a la generosidad de todas las personas que hacen que Cruz Roja sea una familia con el afán de llegar a quienes lo necesiten”.

Patricia Mauri es diplomada en Enfermería, especializada en salud familiar y comunitaria, y suma más de 29 años de trayectoria en el Servicio Andaluz de Salud. En el SAS acumula experiencia diversa en el Distrito Sanitario de Atención Primeria Huelva Costa, donde siempre ejerció con la sensibilidad que requiere el primer contacto con las personas que necesitan atención; así como en los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, donde siempre puso por delante la empatía con los pacientes, y desde 2010, forma parte del equipo de Urgencias Extrahospitalarias (Delta) del Distrito Sanitario Condado Campiña, que trabaja cada día con la humanidad que requiere tener en las manos tantas vidas.

Su carácter inquieto y solidario la llevó a empezar a colaborar con Cruz Roja Huelva en 1987, con tan sólo 15 años entró a formar parte del equipo de Cruz Roja del Mar como socorrista, luego asumió el reto de llegar a ser patrona de embarcaciones neumáticas tipo zodiac y también formó parte del equipo del barco de salvamento marítimo Lima Sierra. Desde esos primeros pasos como voluntaria en labores de socorrismo y salvamento ha ido mucho más allá. Gracias a su esfuerzo de aprendizaje y su capacidad, de adaptación, "ayuda en todo lo que hace falta: asentamientos, salud, emergencias mayores o formación, una tarea que multiplicó durante la pandemia, un tiempo en el que siempre se pudo contar con ella para todo y para todos", recogen desde Cruz Roja.

Junto a Cruz Roja y a otras ONG como Ibermed o Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), Patricia Mauri ha participado en misiones internacionales como la colaboración en el traslado de menores en los Países Balcánicos en 1996, las labores de ayuda en un Centro Nutricional y Asistencia Sanitaria en Guatemala en 2001 y 2002 y tareas de formación en parto humanitario, también en Guatemala en 2022.

Paralelamente, la nueva presidenta de Cruz Roja ha asumido también responsabilidades institucionales como vocal del Consejo General de Enfermería de Cuidados Generales desde 2022 y la presidencia del Ilustrísimo Colegio de Enfermería de Huelva (COEH) desde comienzos de este año, después de una larga trayectoria de más de 20 años como miembro de la Junta de Gobierno de esta institución que es un pilar esencial en el avance de una profesión que se encarga de una labor vital para la sociedad.

Toda esta experiencia y todas estas vivencias la hicieron merecedora del I Premio Alma Mater del Consejo Social de la Universidad de Huelva en la categoría de Trayectoria, un reconocimiento que esta enfermera "amable, comprometida, enérgica y valiente" dedicó a todas las personas, voluntariado, equipo y personas usuarias, que en estos años la han enseñado que "la felicidad está en servir”.

“Entré en Cruz Roja por otros motivos, el principal para formación, y me enamoré de la gente, del ambiente, de las ganas de aprender, de aportar, de ayudar, de mejorar y disfrutar haciéndolo, en fin, es sencillo, me enamoré y sigo estándolo. He compartido el tiempo de voluntariado con otras ONG y proyectos, pero todo comenzó en Cruz Roja y siempre vuelvo a casa junto a Mari, Bayo… muchos voluntarios y voluntarias que continúan activos y otros nuevos de los que aprendo todos los días, todos y todas me han marcado, porque el voluntariado es una forma de crecer, de vivir, de ser feliz, soy afortunada y estoy muy agradecida por ello”. Con estas palabras, la nueva presidenta de Cruz Roja resume el camino que la ha llevado a dar aún un paso más en su solidaridad y asumir esta responsabilidad que se sustenta “en los muchos momentos compartidos con mis compañeros, en todas veces que ayudas a alguien y miras a quien está a tu lado compartiendo ese esfuerzo y en todas las veces que contribuimos a mejorar vidas”.

El espíritu de voluntariado con el que comenzó es el que ahora, tras la propuesta de Blanco y el equipo de coordinación de Cruz Roja Huelva, ha llevado a Mauri a asumir este reto, que “no estaba en la hoja de ruta pero el servicio a los demás tiene muchas caras y supongo que está es una más. Soy afortunada, porque cuento con Juan José Blanco como maestro, con un gran equipo técnico y, por supuesto, con compañeros voluntarios como yo, y entre todos seguiremos intentando estar allí donde se necesite ayuda, hay muchos proyectos algunos de toda la vida, otros nuevos y por supuesto los que vendrán para seguir adaptando la labor de Cruz Roja a la realidad de todas las personas”.

Este objetivo parte de la filosofía y el aprendizaje compartido todo este tiempo con el ex presidente, que siempre ha alentado el trabajo en equipo, la innovación, la adaptación, el esfuerzo por dar a las personas medios para cambiar sus propias vidas y, sobre todo, la humanidad, “algo que queda garantizado, porque Patricia es profesional, formada, capaz, solidaria, comprometida y, sobre todo, buena persona”, concluye Blanco.