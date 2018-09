Pasión sale hoy en su centenario

Las campanas de la parroquia mayor anunciarán hoy una salida muy especial. Nuestro Padre Jesús de la Pasión sae a las 19:00, en una procesión extraordinaria con la que se conmemora los cien años de la hermandad del Martes Santo. En este itinerario, la cofradía seguirá por lugares tan clásicos para ella como el Paseo de Santa Fe, aunque cambiará su recorrido habitual para bajar por Puerto y Mora Claros, y llegar hasta la parroquia de la Purísima Concepción.

El cortejo realizará una visita al Ayuntamiento de Huelva, donde le esperará el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, y la Corporación municipal. El hermano mayor de la Hermandad Sacramental, Rafael Luis Caballero, señala que han querido con este gesto "agradecer a Huelva la devoción que le tiene a Nuestro Padre Jesús de la Pasión y lo hacemos en la persona del alcalde, como primer onubense".

Rafael Luis Caballero espera "que la salida de hoy se convierta en un día de fiesta", en el que los hermanos y devotos de Jesús de la Pasión disfruten con Huelva de una jornada muy especial que pase al recuerdo en los anales de la historia cofrade onubense, en el que la ciudad pueda sentir tan cerca al Señor como lo ha hecho cada Martes Santo en estos cien años. En la comitiva le acompañarán hermandades invitadas, así como las de Nuestra Señora de la Cinta y del Rocío de Huelva y autoridades.

En esta salida cabe señalar la llegada por vez primera del Señor de Pasión a la iglesia conventual de las Hermanas de la Cruz. Aquí, en la Plaza Niña, se realizará el cambio de las bandas: la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús de la Salud dará paso a la Banda de Cornetas y Tambores del Cristo de las Tres Caídas.

Visitará también la iglesia de Santa María de la Esperanza, desde donde retornará por las calles del centro que no le son habituales en su recorrido del Martes Santo, hasta volverse a encontrar con su barrio desde La Fuente a Madre Ana. Mandará el paso Juan Manuel Martín Jiménez, auxiliado por Luis y Carlos Martín Núñez.

Aun cuando estaba previsto que el Señor de Pasión pudiera estrenar la nueva túnica bordada por Francisco Pérez Artés, no será así. Según el hermano mayor, "la túnica debía estar para antes de los cultos del Señor, que se iniciaron el martes, y al final no ha podido ser, no por el empeño del bordador, que ha trabajado sin descanso, sino por el retraso en la entrega de la tela que le hizo la comisión". Así que, aun cuando la túnica podría haber estado en Huelva el jueves, "se ha desistido de estrenarla y dejarla para el Martes Santo, porque ya el Señor estaba vestido con su túnica para los cultos previos, misa del traslado y la salida", apunta el hermano mayor.