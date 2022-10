Paro en Huelva: La activación del sector agrícola amortigua el final de la campaña turística

El paro en Huelva sube en 603 personas. No es una buena noticia pero sí un buen dato. Septiembre suele marcar el cambio de estación para el mercado laboral onubense, con el final de la campaña turística y la activación de la agrícola. No es comparable este 2022 a 2021 cuando el final de la pandemia hizo que los números quedasen totalmente condicionados. No obstante, 2022 mejora por ejemplo los números de 2020 cuando se sumaron a las listas de desempleados 685 onubenses. Es la última referencia prepandémica y ayuda a poner en valor el balance de este último mes. Aún así como respecto al índice anual la mejora es sustancial con 1.923 desempleados menos y una bajada del 3,89%.

El número total de parados se sitúa en 47.460, de los que 19.854 son hombres y 27.606 mujeres. En términos mensuales la variación es de un 1,29%. A nivel andaluz, el número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Andalucía ha aumentado en 6.788 personas durante septiembre, lo que implica una subida del 0,88%, que sitúa en 779.282 la cifra total de los registrados en los servicios públicos de empleo, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En septiembre, el desempleo ha bajado en las provincias de Sevilla (-2.849), Almería (-824) y Córdoba (-327). Por el contrario, los mayores aumentos del paro se dan en Cádiz (5.962), seguida de Málaga (2.176), Granada (1.051), Jaén (996), y Huelva (603).

Como es tradicional le corresponde a la agricultura tirar el mercado laboral en septiembre. El agro sumó 1.692 nuevos trabajadores mientras los servicios perdieron 2.177. El resto de sectores tuvieron variaciones casi simbólicas con 9 y 12 parados más en la industria y la construcción.

La firma de contratos ofreció una subida considerable. En Huelva se firmaron 23.333 en el último periodo, 2.731 más que un mes anterior. Supone un 13,13% más. Destaca la tendencia en ascenso de los indefinidos que supusieron el 42,31% del total con 11.403 en términos absolutos. Con respecto a septiembre de 2021 significa que los trabajadores fijos han crecido un 924,53% en un año. En Huelva hay en estos momentos 45.797 personas cobrando algún tipo de subsidio.

La bajada de la afiliación a la Seguridad Social en septiembre convive con el aumento del paro registrado en Andalucía ese mes, que suma 6.788 personas más, hasta un total de 779.282 personas registradas en los servicios públicos de empleo, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en agosto en Andalucía se ha caracterizado por descensos en casi todas las provincias, salvo Sevilla, con 10.885 afiliados más, Almería, con 2.986 y Córdoba, con 1.034. Por contra, registra su mayor bajada en Cádiz (-13.081), Málaga (-4.895), Huelva (-3.591), Jaén (-2.554) y Granada (-94).

En términos interanuales, en todas las provincias de Andalucía se ha incrementado la cifra de afiliados a la Seguridad Social, liderado por Málaga (36.846, un 5,73%); Sevilla (19.330, un 2,92%), Cádiz (11.797, un 3,00%) y Granada (8.997, un 2,66%). Por detrás se sitúan Almería (7.397, un 2,53%), Huelva (4.484, 2,15%), Córdoba (2.510, un 0,85%), y Jaén (934, un 0,41%).

En el conjunto de España, la Seguridad Social ganó una media de 29.286 cotizantes en septiembre (+0,15%), por debajo de los crecimientos registrados en este mes en 2021 (+57.387 afiliados) y 2020 (+84.013 ocupados), pero por encima de los avances experimentados en los septiembres del periodo prepandemia y de los años 2017-2019, en los que España creó muchos puestos de trabajo.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ganó en Andalucía 641 autónomos en este mes (+0,1%). Respecto al mes de agosto en el conjunto de España este incremento fue de 2.426 trabajadores autónomos. Así, la cifra total de trabajadores autónomos se situó en 3.329.863 trabajadores en septiembre en España y de 566.336 en Andalucía.

Por provincias, la mayoría ganaron autónomos en el mes de septiembre, destacando Sevilla, con un aumento de 594 autónomos, y Málaga, con 190 afiliados más. También se registraron aumentos en Córdoba (+59), Granada (+53) y Almería (+36). Por su parte, el número de autónomos se redujo en Huelva (-185), Cádiz (-89) y Jaén (-16).