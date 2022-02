El Pacto por el Turismo de Huelva es una realidad sin la firma de la Junta

El Pacto provincial por el Turismo de Huelva ya es una realidad. Eso sí, no es como se anunció. Si en el contenido, pero no en los participantes. Este jueves en la foto de familia no aparecieron todos los que sí posaron en Fitur, cuando se anunció esta iniciativa que pretende convertir al turismo onubense en el "sector más pujante de la provincia". Ya denunciaron, en una rueda de prensa conjunta los grupos provinciales del PP y Cs, el “veto” del equipo socialista que dirige la institución provincial a la oposición “en lo que han llamado Pacto por el Turismo, pero que no tiene nada de pacto”.

Lo que iba a ser un Pacto en el que todos estuvieran presentes se quedó a medio gas en el plano político e institucional. "Me sorprende mucho la actitud de PP y Cs en el día de ayer. Y digo en el día de ayer porque hasta ayer todo era buena voluntad. Tenemos la imagen fija de Fitur, tenemos los correos electrónicos con los que el equipo técnico ha estado trabajando en todo momento con los diferentes portavoces, los diferentes grupos políticos. Y todo era buena voluntad para trabajar y para ir de la mano". Así lo explicó la presidenta de la Diputación de Huelva, y del Patronato de Turismo -impulsor de esta Pacto- , María Eugenia Limón, quien añadió que con esta Pacto "estamos hablando de hacer política con mayúsculas, utilizar al turismo para hacer política con mayúsculas y que esté por encima de todos los intereses partidistas o electoralistas". Limón aseguró que "siempre" tendrá la mano tendida a todos los grupos políticos "que a última hora se han desbancado de este Pacto".

Tampoco ha estado en el Foro Iberoamericano de La Rábida una representación de la Consejería de Turismo, que sí que estuvo en Fitur con la presencia de la delegada territorial, María Ángeles Muriel. Y es que "tampoco me consta que el equipo de Gobierno de esta Diputación haya contactado con la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materia turística”, avisó la portavoz de Ciudadanos en la Diputación María Ponce. Un hecho que María Eugenia Limón aseguró que "no es cierto. Precisamente la Junta de Andalucía, a través de diferentes correos electrónicos nos han hecho aportaciones para el Pacto y diferentes matices".

A la firma del Pacto acudieron los sindicatos CCOO y UGT; representación de la Universidad de Huelva y de la UNIA; el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva; las organizaciones empresariales, tanto el Círculo Empresarial de Turismo, como el Consejo Empresarial de Turismo, perteneciente a la FOE; y también la Subdelegación del Gobierno y ayuntamientos de la provincia. Sobre la ausencia de colores políticos en la firma, el presidente del Círculo Empresarial de Turismo, José Manuel Díaz, explicó que "una cosa es lo que nos gustaría, que es que todos y cada uno de los actores que intervienen en el sector turístico firmasen el Pacto. Otra cuestión bien distintas son las consideraciones políticas que hayan considerado internamente y que no entramos en esa valoración política". Por su parte, el vicepresidente del Consejo Empresarial de Turismo, Antonio Torres, señaló que "Huelva tiene que estar por delante de todo y de todos, por lo que si esto es un bien común y que va a repercutir en la sociedad, en los trabajadores, en la calidad del turismo que ofrecemos al exterior, tiene que estar por encima de ideologías políticas y de intereses personales".

Mejorar la competitividad del destino y desarrollar un sistema de innovación que nos posicione como un Destino Inteligente, innovador y sostenible, es una de las máximas a las que aspira este Pacto, con una duración de 2 años prorrogables y reuniones semestrales. La reactivación del turismo pivotará en 5 líneas de trabajo: Garantizar la sostenibilidad ambiental, la accesibilidad y la calidad del espacio turístico de la provincia; impulsar la reactivación de las empresas turísticas sustentándose en la digitalización y elemprendimiento turístico como pilares básicos; mejorar la oferta, la digitalización turística del destino, la innovación y fomentar políticas de sostenibilidad y calidad; reforzar la promoción, comercialización y comunicación del destino de forma que se posicione a la provincia de Huelva como destino seguro, inteligente, sostenible y de calidad; y fortalecer la gobernanza turística del destino.

La presidenta de la institución provincial anunció que “esos cambios que requiere el sector empezarán por el propio Patronato de Turismo, hacia un nuevo modelo, una Agencia de Turismo que incorpora novedades como la participación de los distintos agentes que quieran sumarse para ser parte de la gestión, con la colaboración público-privada como seña de identidad de la Gobernanza que proponemos y por supuesto una política turística que esté conectada con los objetivos que los distintos niveles de gobierno tienen planteado a nivel europeo, nacional y regional”.