El onubense Pablo Gutiérrez gana el Premio Edebé de literatura juvenil

El autor onubense Pablo Gutiérrez, con la novela El síndrome de Bergerac, y el escritor extremeño Juan Ramón Santos, con la novela El Club de las Cuatro Emes, han ganado los XXIX Premios Edebé de Literatura Juvenil e Infantil, respectivamente, según ha anunciado el jurado en rueda de prensa.

Con El síndrome de Bergerac, Pablo Gutiérrez (Huelva, 1978) habla sobre la capacidad de las palabras para crear realidades y del teatro como aglutinador de los talentos que se atesoran pero que no siempre se reconocen, y la integrante del jurado Care Santos ha subrayado que se trata de un "homenaje" a la literatura y la palabra.

Gutiérrez ha dicho que el germen de la historia es una obra que sus alumnos montaron y que ha querido hacer una "reivindicación de la fuerza del teatro". Asimismo, ha asegurado que considera a Cyrano de Bergerac un "personaje adolescente", que le encajaba con el valor que le dan a la imagen y la bravuconería, lo que permitía cubrir estos aspectos de la psicología adolescente.

Por otro lado, El Club de las Cuatro Emes es una historia en la que Juan Ramón Santos (Plasencia, 1975) mezcla un tema muy poco habitual en la literatura infantil como son las adicciones al juego, y el integrante del jurado Vicenç Villatoro ha destacado que la obra se atreve de hablar de "grandes temas" como la ludopatía y el uso del mal.

La obra versa sobre cuatro amigos que detestan a una vendedora de chucherías, que no soporta a los niños y que tiene una historia de fondo que desconocen. Sobre el hecho de que plantee un tema como la ludopatía en una obra infantil, ha dicho que quería hacer una pequeña aventura infantil con un tema de fondo del que no gusta hablar, pero ha considerado que "no está mal que los chavales lo conozcan".

Santos ha dicho que no es un libro con "moralina" y ha dicho que ha tratado el tema del juego de la forma más aséptica posible.

A esta edición del premio se habían presentado 316 manuscritos originales, de los que 200 a la modalidad infantil y 116 a la juvenil: de ellas, 278 escritos en castellano, 26 en catalán, siete en gallego y cinco en euskera.

El Premio Edebé cuenta con una dotación económica total de 55.000 euros, 30.000 para la obra juvenil y 25.000 para la infantil, siendo uno de los premios de mayor cuantía de España, y las ganadoras se publicarán en marzo.