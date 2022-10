El PSOE pone en valor los 65 millones que los Presupuestos del Estado destinan al Puerto de Huelva

El senador por el PSOE de Huelva y secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial, Amaro Huelva, ha puesto en valor los 65 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado destinarán para el próximo año al Puerto de Huelva, al tiempo que ha criticado que la presidenta de la entidad, Pilar Miranda, "no haya salido a valorarlos". Así se ha pronunciado el senador, junto a otros representantes socialistas en el Muelle del Tinto, donde ha señalado que son "unos buenos presupuestos".

Al respecto, Huelva ha desgranado que de ese montante total, cerca de dos millones de euros se invertirán para adecuar el canal de navegación para nuevos tráficos; otros diez millones de euros se emplearán en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL); y para la plataforma ro-ro del Muelle Sur son 14 millones de euros. De las cuentas estatales se ha reservado otros cuatro millones de euros para actividades ferroviarias; para el proyecto Puerto-Ciudad se invertirán 4,8 millones; y para la digitalización contiene otros 2,5 millones de euros.

"Por todo ello, estábamos a la espera de que la persona que ostenta el más alto cargo en la provincia del Ministerio de Transporte y Movilidad, que es la presidenta del Puerto, saliera a valorarlos, porque son unos buenos presupuestos y viendo que no lo ha hecho, porque prima por encima de la institución al Partido Popular, nosotros sí vamos a salir a defenderlos", ha aseverado el senador.

Al respecto, Amaro Huelva ha subrayado que son conscientes de que la provincia "tiene que estar para las duras y para las maduras" y el Partido Socialista "está tanto para reivindicar cuando son malos como para ponerlos en valor cuando son buenos y estos presupuestos los son". En este sentido, el socialista se ha preguntado "por qué la institución más alta del ministerio en esta provincia no sale a defenderlos", toda vez que ha criticado que el PP "lleva diciendo que eran unos malos presupuestos desde mucho antes de que saliera el borrador".

"Por ello, nos preguntamos si son unos malos presupuestos aquellos que contienen 1,1 millones de euros para la alta velocidad en Huelva o son mejores los presupuestos de Rajoy que tenían cero euros. Puede ser que no estén diciendo que como la Junta de Andalucía tiene que hacer el informe para la Declaración de Impacto Ambiental, no lo van a hacer y no vamos a poder ejecutar lo que tenemos en los presupuestos programados", ha señalado.

Asimismo, el socialista ha cuestionado que "si son malos unos presupuestos que contienen dinero para el tercer carril de Chucena y Huévar y San Juan y Huévar" o "son malos aquellos incluyen una partida para los accesos al Chare de Lepe, que el Partido Popular tenía olvidado o para el Túnel de San Silvestre, que el PP ni siquiera se había acordado de que hacía falta". "Nosotros preguntamos todo eso, si son mejores los que contienen dinero o los del Partido Popular y los de Rajoy que contenían cero céntimos para la provincia de Huelva, ningún euro para la Huelva-Zafra, la N-435, etc. Todo eso viene recogido en estos presupuestos del año 2023 para la provincia de Huelva".

Al hilo, el socialista ha ironizado con que entiende que "no salga nadie del PP a defenderlos porque son unos buenos presupuestos", por lo que ha pedido "coherencia" y ha instado al senador y el diputado onubenses del PP que "miren y defiendan a su provincia" y que "no atiendan a las intenciones de su partido y que actúen en conciencia y en consecuencias por los ciudadanos de Huelva". "Que voten por su tierra en vez de votar por la tierra de Feijóo porque al final está demostrado que el presidente del PP no está trayendo nada bueno a esta tierra. Son unos buenos presupuestos aquellos que suben las pensiones o las becas, por lo tanto, les pedimos que voten en consecuencia".