El PSOE le pide a la Junta "compromiso y apoyo" a las familias en situación de pobreza

El secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial del PSOE y senador, Amaro Huelva, ha pedido este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "compromiso y apoyo" a las familias en situación de pobreza, ya que Andalucía "es la comunidad autónoma con los índices más altos de España", diez puntos más que en el resto del país. "Mientras la pobreza disminuye en España, en Andalucía aumenta pese a que se está recibiendo más fondos que nunca", ha aseverado.

Amaro Huelva ha indicado que "los niveles de pobreza infantil en Andalucía están en máximos. La tasa de menores en riesgo se sitúa en torno al 30%, una de las más altas de Europa. De hecho, uno de cada tres menores está en riesgo de pobreza". "Además --ha agregado--, el 20% de los menores viven en hogares que no pueden pagar hipoteca o alquiler, mientras que el 43,5% de familias con niños no tienen capacidad económica para hacer frente a imprevistos. De hecho, si uno de estos niños enferma, sus padres no pueden ir a la sanidad privada y sólo pueden esperar a que no les pase nada malo ante la falta de pediatras públicos, como ocurre en Huelva".

Por ello, el socialista ha reclamado a Moreno "sensibilidad con esta situación tan drástica para muchas familias de Andalucía y de nuestra provincia, y que destine fondos para completar la iniciativa que desarrolla el Gobierno de España, junto a la UE, para dar asistencia material básica a aquellas familias con hijos a cargo".

Amaro Huelva ha subrayado que "esos fondos podrían provenir perfectamente de los 43 millones de euros que la Junta de Andalucía recortó de la Renta Mínima de Inserción Social o de la partida que tenía que destinarse a este Programa Social Europeo Plus (FSE+)".

Asimismo, el socialista ha incidido en que "es necesario, también, dirigir los esfuerzos a las entidades del tercer sector que colaboran con el reparto de alimentos para las familias más necesitadas". El senador onubense ha pedido a Moreno "implicación aunque lamentablemente, tenemos que recordar y reprochar la postura del PP que, hasta el momento, ha votado en contra del paquete de medidas anticrisis del Gobierno de España y contra las bajadas del IVA de los alimentos básicos, así como de la electricidad o el gas".

Por ello, Amaro Huelva ha valorado "muy positivamente" la batería de medidas del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, a través de una Proposición No de Ley (PNL), "encaminadas a combatir estas escandalosas cifras de pobreza en nuestra comunidad, con medidas como las de incrementar los recursos de los ayuntamientos o aumentar el personal de Servicios Sociales".