El PSOE de Huelva destaca la protección que proporciona la nueva Ley de Vivienda

El PSOE de Huelva defiende la redacción de la primera Ley Estatal de Vivienda, con la que el Estado va a proteger "a los que más dificultades tienen hoy en todo el territorio nacional de acceder a casa, un derecho fundamental recogido en la Constitución, porque dará cobertura jurídica a la vivienda social y protegida".

El portavoz de la Gestora provincial y diputado nacional, José Luis Ramos, aseguró ayer en nota de prensa que para los socialistas onubenses es una noticia “de alcance”, porque la nueva normativa dará garantía a ese derecho fundamental que tenemos todos los españoles, a la vez que será un texto sólido, completo y transversal, porque pretende cubrir todas las carencias y atajar los problemas que surgen a la hora de alquilar o de comprar una vivienda.

“Eso, unido a los reales decretos que se han aprobado y al anuncio del bono joven de 250 euros para ayuda al alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años, supone un revulsivo en políticas de viviendas cuyos resultados los vamos a ver muy pronto”, ha señalado el diputado.

Mientras se presenta y se tramita la Ley, el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas para impulsar la rehabilitación residencial en España y que se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se aprobará, primero, un Decreto Ley que regulará las ayudas a la rehabilitación de viviendas y recogerá también la urbanización y reurbanización de los espacios públicos o barrios, ayudas que serán orientadas a incentivar obras en edificios para la mejora de la eficiencia energética, que cubrirá hasta el 80 por ciento del coste según el ahorro conseguido y fomentará la mejora energética en viviendas individuales que cubrirán hasta el 40% del coste.

Además, también se ha aprobado un Real Decreto Ley que supone nuevas deducciones por rehabilitación de vivienda en el IRPF por valor de 450 millones de euros y una línea de avales ICO de 1.100 millones de euros para incentivar que se realicen obras de rehabilitación que supongan mejoras energéticas.

Según anunció el propio presidente del Gobierno hace unos días, “lo que pretendemos los socialistas es completar en esta Legislatura el mayor abanico en favor de las políticas de vivienda que jamás se ha ejecutado en España”.

Un total de 6.820 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia se destinarán a regeneración urbana, construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes y rehabilitación. El objetivo es llevar a cabo más de medio millón de actuaciones de rehabilitación de viviendas en los próximos años, “algo nunca visto antes en esta materia”, ha comentado Ramos, quien ha recalcado que “la vivienda no puede ser un lujo, sino un derecho accesible y asequible para toda la población, también para los jóvenes, que necesitan viviendas dignas a precios razonables y acordes con sus ingresos”.

“Mientras el Gobierno trabaja en estos importantes avances, el Partido Popular actúa a la contra, como si las medidas fueran negativas para las personas”, se ha quejado el portavoz de la Gestora. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, “en vez de recibir con ilusión estos anuncios, carga contra la Ley de la Vivienda porque entiende como intervencionismo la acción legislativa. Si Andalucía se niega a aplicar la ley y rebajar los precios de los alquileres dará la espalda a los jóvenes y dará alas a los especuladores, la banca y los fondos buitres”, ha recordado Ramos.

Para terminar, el diputado nacional por Huelva ha comentado que “esa es una estrategia fallida del presidente andaluz, porque es una estratagema de su partido, decir no a todo, sea bueno, malo o regular; no a todo lo que venga del Gobierno progresista de España. No se han leído la Ley y ya la rechazan, sin conocerla. Eso tiene un nombre: dar la espalda a la gente y mirar solo por el beneficio político del partido”.