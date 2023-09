El PSOE de Huelva lamenta que "viva el mayor ataque a la sanidad pública en lo que llevamos de democracia"

El senador del PSOE por Huelva, Amaro Huelva, ha lamentado este lunes que los sanitarios y los ciudadanos "estén sufriendo el mayor ataque en lo que llevamos de democracia a la sanidad pública, que está siendo desmantelada", por lo que ha asegurado que los socialistas van a apoyar "todas las reivindicaciones que se haga desde la sociedad civil y las de los profesionales para estar en el lugar que ellos digan".

Así lo ha indicado el senador en rueda de prensa, donde ha explicado que este domingo participaron en un acto de protesta celebrado por los sanitarios en la puerta del servicio de consultas externas del Hospital Juan Ramón Jiménez para que la sanidad "siga siendo la joya de la corona que ha sido siempre".

"Es vergonzoso que en los hospitales se sigan cerrando plantas, que en nuestra provincia se sigan cerrando centros de salud, como ocurre en El Almendro, y que se sigan cerrando servicios de urgencia, como ocurre en Santa Bárbara de Casa, que ha tenido que hacer uso del servicio de urgencias de Puebla de Guzmán, que tiene que dar asistencia a toda una comarca y con un hospital de referencia que está a más de 80 kilómetros de este servicio de urgencias de Puebla de Guzmán", ha subrayado.

En este sentido, ha apuntado que Santa Bárbara de Casas está a 35 kilómetros de la Puebla y que "se ha dado ya el caso de que la ambulancia ha tardado, por las circunstancias que sean, más de una hora en atender servicios de urgencia".

"Es una vergüenza lo que estamos viviendo ahora mismo en nuestra provincia, en nuestra región, y es una vergüenza que nuestros representantes políticos del Partido Popular, nuestros gobernantes de la Junta de Andalucía digan que esto va a mejor", ha dicho antes de criticar también que la aplicación Salud Responde "que era la mejor de España, ahora desgraciadamente sea conocida por todos los usuarios como salud no responde y estemos siendo el hazmerreír de toda España".

En este punto, ha explicado que él mismo tuvo este domingo tras la concentración la "precaución de tratar de buscar una cita para su médico de familia y ponía lo que pone durante todos los días, durante todos estos meses de verano, o lo que dice cuando pongo el nombre de mi padre o de mi madre. No hay una cita médica que le podamos dar» con «la petición que se vaya usted al centro de salud".

"Lo que yo creo que no saben nuestros dirigentes políticos del Partido Popular es que para coger un número hay que irse al centro de salud a las tres de la mañana para coger una cita médica y, con todo y con eso, no tenemos garantizado que la tengamos puesto que hay un número de citas restringidas y con eso nos tenemos que aguantar", ha manifestado.

Al respecto, ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "lleva cinco años lleva en estos momentos mintiendo a los andaluces, cinco años en los que dijo que iba a arreglar la sanidad pública, pero en los que lo único que ha arreglado ha sido la salud económica de sus amigos y de sus empresas afines", ha enfatizado Huelva.

Protesta en Cala

Por ello, ha preguntado al presidente de la Junta "dónde ha echado los mil millones de euros que le ha dado el Gobierno de España de Pedro Sánchez en el 2022 y el 2023 para insuflarle dinero a la atención primaria", al tiempo que se ha reafirmado en que el PSOE apoyará "también la protesta que hay este martes en Cala para reivindicar sus médicos".

"Ellos, además de tener la incertidumbre del agua, también tienen la incertidumbre de la sanidad. Nunca saben si el médico va a venir ese día o si no va a venir ese día. Esta mañana la alcaldesa de Cala me indicaba que le decían que aparecería el médico a las once y media de la mañana, pero que hay veces que aparece y veces que no. Y nosotros solamente queremos una cosa, queremos lo que hemos tenido siempre, lo mismo que tienen en todos los andaluces y quieren los andaluces, una sanidad pública, de calidad, gratuita y universal", ha remarcado.

A este respecto, ha recordado que la sanidad pública es "gratuita porque ya la pagamos con nuestros impuestos", por lo que "el ciudadano no tiene que pagar cuando va al médico, toda vez que ha incidido en que al PSOE le parece muy bien que el PP quiera una sanidad privada, pero que se la paguen ellos y no lo paguen con nuestros impuestos y con nuestro dinero".

Por ello, ha vuelto a insistir en que los socialistas estarán "del lado de la sociedad civil y de los profesionales sanitarios y al lado de todos los que nos pidan que defendamos la sanidad pública en detrimento de la sanidad privada", así como ha reivindicado que "se actualicen las bolsas de trabajo, que no se actualizan desde 2020 o 2021 y estamos ya en el 2023".