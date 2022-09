El PSOE de Huelva critica la "insensibilidad de la Junta" y la "falta de ayudas" ante la inflación

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha lamentado este lunes la "insensibilidad" de la Junta de Andalucía que, a su juicio, no ha adoptado "ninguna medida de calado" para "ayudar a los andaluces" ante los problemas generados por la alta inflación derivada de la guerra en Ucrania, toda vez que ha criticado que el PP en el Parlamento andaluz votara la pasada semana "en contra" de "la mayoría" de las 13 medidas que el PSOE-A presentó mediante una Proposición no de Ley (PNL).

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa, donde Gaviño ha indicado que esta PNL presentaba un paquete de medidas valorado en 863 millones de euros y que los socialistas entendían que podían "ayudar" a que los andaluces "superaran" la situación de crisis actual.

En este sentido, ha aseverado que este voto en contra muestra "la desgana y la falta de voluntad del Gobierno andaluz y del PP-A en hacer algo que beneficie a los andaluces", toda vez que ha destacado el paquete de medidas del Gobierno, "valorado en 30.000 millones de euros" y que comunidades autónomas con diferente signo político como Madrid o Valencia "sí estén tomando medidas para ayudar a la población", pero que Andalucía, que "tiene la renta familiar por hogar más baja de España, se cuenta con un gobierno impasible" que "no ha adoptado ninguna medida de calado para ayudar a los andaluces a superar esta situación".

"Fueron absolutamente insensibles con medidas como bonificar las ayudas a las familias de renta media para poder tener a los niños en las escuelas infantiles", ha dicho el socialista antes de poner el acento en las ayudas a las pymes y autónomos y señalar que "también votaron que no" a la propuesta de dar ayudas directas de 300 euros a "todos los autónomos y pymes andaluzas".

Gaviño ha señalado que sí se aceptó la medida de "poner 500 millones de euros sobre la mesa" para afrontar créditos que ayuden a las pymes y autónomos, aunque ha mostrado un "cierto desasosiego" ante ello porque a la Junta "le cuesta ejecutar cualquier tipo de medida", así como ha recordado que "ya tuvieron que devolver 373 millones de euros del dinero que dio el Gobierno de España para ayudas relacionadas con la crisis por el Covid", al "no ser capaces de ejecutalas", mientras que ha subrayado que Andalucía fue la comunidad que "mas dinero devolvió y que las demás "lo ejecutaron al cien por cien y ayudaron a sus pymes".

"Eso demuestra la incapacidad de este gobierno autónomo. Asistimos, por tanto, a un gobierno absolutamente insensible con las necesidades de Andalucía, con los problemas de los andaluces y que, además, están amparados en una mayoría absoluta con la que pueden no hacer nada. Demuestran su ineficacia y su ineficiencia o, como decía el otro día un representante del Partido Popular, que su acción de Gobierno no tenía por qué verse avalada por los ciudadanos porque ya le habían dado una mayoría absoluta con lo que hacer lo que ellos lo que quisieran", ha manifestado.

En este punto, el socialista ha dicho que esta es "la realidad de la política andaluza con este Gobierno de Andalucía" que "presume de diálogo, pero que después no ejecuta y que no escucha".

"Es la realidad que tenemos que desayunarnos en Huelva en esta semana, donde especialmente estamos sensibilizados y dolidos por un inicio de curso desastroso, en el que no se ha hecho decreto de aplicación de la Lomloe, en la que seguimos con menos profesorado y con más de 170 aulas cerradas", ha afirmado.

Asimismo, ha lamentado la "insensibilidad absoluta" del Gobierno de Andalucía con la situación sanitaria en Huelva y ha calificado la situación del proyecto del hospital Materno Infantil como "la mayor estafa y la mayor mofa que un gobierno ha hecho en la provincia" con la propuesta de su ubicación en el interior del Hospital Juan Ramón Jiménez y, posteriormente, "una huida hacia delante, en la que no dirán hasta dentro de un mes dónde van a ubicarlo, después de más de tres años y medio gobernando".

Finalmente, el parlamentario ha lamentado que la Junta "no haya apoyado ninguna medida adoptada por el Gobierno" y ha preguntado si el Gobierno andaluz "está en la línea liberal de Ayuso o en la línea de incertidumbre, de dar bandazos y estar incluso en contra de lo que propone el PP europeo, que es la que representa Feijóo", o si "hay una tercera línea respecto a la situación de los españoles, que es la de dejadez y de no hacer nada y no apostar por Andalucía".