El PSOE critica que los colegios de Huelva "continúen con los mismos problemas" en bioclimatización y "excesiva ratio" este segundo trimestre

La secretaria de Ciudadanía y Derechos Sociales del PSOE-A y parlamentaria por Huelva, Susana Rivas, ha lamentado este jueves que los centros educativos de la provincia han iniciado el segundo trimestre "con los mismos problemas" que tenían en el anterior como "el incumplimiento de la ley de bioclimatización" o "la excesiva ratio que están soportando los docentes", ya que, en su opinión, el PP en la Junta "se ha ido de vacaciones estas navidades, sin resolver nada y sin cumplir la legislación".

En rueda de prensa a las puertas del CEIP Nuevo Ensanche de la capital, la parlamentaria ha puesto de ejemplo este centro, "de nueva planta", de "las políticas educativas del PP en la Junta", ya que "ha iniciado el segundo trimestre con los mismos problemas que el anterior". "Este centro, muy demandado por los vecinos, por el AMPA y por la comunidad educativa, y a pesar de ser un colegio de nueva planta, no cuenta con las instalaciones bioclimáticas necesarias que marca la ley de 2020", ha reprochado. Asimismo, la socialista ha subrayado que "ocurre lo mismo" con el IES Rábida, "un instituto que se ha reformado íntegramente y que tampoco cumple la ley de bioclimatización", así como "con prácticamente la mayoría de los colegios de la provincia de Huelva".

Por tanto, la socialista ha aseverado que la Junta "sigue sin cumplir la ley de bioclimatización", por lo que ha cuestionado "si van a reiniciar las 33 actuaciones que tenían previstas de bioclimatización en la provincia, más las que tienen pendientes en el colegio del Ensanche Sur y en el IES Rábida" para que "cuando lleguen las altas temperaturas no vuelva a ocurrir lo que en el curso anterior, donde fueron las AMPAs y los equipos docentes los que instalaron toldos para que los niños y niñas aguantarán las inclemencias meteorológicas". Asimismo, Rivas ha señalado que a los socialistas les preocupa también "la excesiva ratio que están soportando los docentes" en los colegios públicos de la provincia de Huelva. "La ley marca que Primaria tiene que contar con 25 alumnos en el aula, secundaria con 30 y bachillerato con 35. Sin embargo, como ya denunciamos al inicio del curso escolar, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional dio la orden a las delegaciones territoriales que no se desdoblaran las aulas hasta que no hubiera 29 alumnos. Incluso hay aulas en Primaria que tienen 30, por lo que los docentes están desbordados", ha detallado. Al respecto, ha remarcado que su formación "siempre" ha defendido que "el descenso de natalidad tan brusco es una oportunidad de oro para la bajada de ratio y para contratar más profesores".

Sin embargo, el gobierno de Juanma Moreno "sigue haciendo oídos sordos, no baja la ratio y hay aulas desbordadas" porque "lo único que hacen es cerrar aulas públicas, casi 2.000, de las cuales 40 son de Huelva". Por tanto, Rivas ha asegurado que esta va a ser "una de las reivindicaciones" que los socialistas van a trasladar al Parlamento andaluz en el nuevo periodo de sesiones. Además, van a exigir "la contratación de más profesores", ya que "se han dejado de contar con 2.600 docentes".

"Ello a pesar de que la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional no cesa de repetir que están contratando, pero lo enmascaran con el auge de la Formación Profesional, que viene financiada por el Gobierno central, pero la Junta lo único que hace es seguir concediendo permisos para la FP privada. Con lo cual, es mentira, no se han contratado más profesores", ha enfatizado. Por último, la parlamentaria ha reclamado "mayor financiación" para la educación pública en la provincia, ya que "un estudio de CCOO concluía que la provincia necesitaría 60 millones de euros más para poder equipararse al resto de España".

"Por tanto, vamos a exigir que se contraten más docentes y que los profesionales de la educación, no solo profesorado porque también sabemos todas las carencias que hay en las necesidades educativas especiales, tengan unas condiciones laborales idóneas para poder reivindicar una educación, como hemos dicho siempre, pública, de calidad e inclusiva para toda la provincia de Huelva", ha concluido.