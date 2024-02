El PSOE exige al Ayuntamiento de Huelva que aplique "las mejoras laborales pactadas" con sus trabajadores

El Grupo Municipal Socialista exige a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, "que aplique de una vez las mejoras laborales pactadas con los trabajadores del Ayuntamiento de Huelva mediante la puesta en marcha de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y de la Valoración de Puestos de Trabajo", dos herramientas que, según sostienen los socialistas, "organizan la estructura y las funciones de los empleados municipales y que supondrá una mejora de sus condiciones, así como de la gestión".

El portavoz socialista, Francisco Baluffo, subraya que esta nueva organización, "pactada con los propios trabajadores a través de sus representantes sindicales y aprobada por todos los grupos políticos en el pleno", “mejorará el funcionamiento de las diferentes áreas municipales actualizando el empleo público municipal a la nueva realidad de nuestra ciudad”. Por tanto, desde el PSOE aseguran no entender “por qué no se ha puesto en marcha ocho meses después de la llegada del nuevo equipo de Gobierno del PP”. Además, Baluffo ha denunciado que la aplicación de esta nueva organización laboral en el Consistorio se ha quedado fuera de los presupuestos municipales “y mucho nos tememos es que Pilar Miranda haya decidido bloquearla”.

El dirigente del PSOE ha recordado que "desde el anterior equipo de Gobierno encabezado por Gabriel Cruz aprobamos junto a los sindicatos una nuevas Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la plantilla de trabajadores municipales, con el objetivo de dar seguridad y reorganizar una plantilla de trabajadores que venía siendo mermada desde la puesta en marcha del plan de ajuste en el que nos metió el Partido Popular”.

Además, Baluffo ha insistido en que durante la campaña electoral “vimos a la actual alcaldesa en sus reuniones con los sindicatos comprometerse a respetar y a mantener todo aquello que haya sido negociado”. También en el pleno de septiembre, en el que el PSOE preguntó por esta cuestión, el equipo de Gobierno afirmó que “estaban trabajando para ponerlas en marcha lo antes posible”. Pero, “han pasado cinco meses y los trabajadores municipales no saben nada”. Se trata, según el socialista, “de una mentira más de Pilar Miranda que se une a su promesa de no subir impuestos para después subirlos todos en pocos meses”. Por todo ello, "y ante la inseguridad y el malestar que ha provocado que no exista partidas presupuestarias para este fin" , el Grupo Municipal Socialista apunta que le volverá a preguntar a la alcaldesa en el pleno del próximo lunes 26 de febrero "cuándo piensa poner en marcha la nueva relación y valoración de puestos de trabajo".

El portavoz municipal del PSOE ha remarcado que durante los ocho años de Gobierno socialista, la plantilla municipal creció en más de un centenar de trabajadores “para reforzar los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”. Además, en aplicación de la Ley 20/2021 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, se ha estabilizado al personal laboral de este Ayuntamiento. Cabe destacar, prosigue Baluffo, la creación de las plazas de los 54 monitoras y monitores del programa municipal Cultura en los Barrios, “una medida de justicia con trabajadoras que llevaban años soportando una situación de inestabilidad laboral y de incertidumbre que les impedía tener garantizados todos sus derechos”.