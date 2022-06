El PP enmienda los presupuestos de Huelva en 20 millones de euros

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huelva Jaime Pérez, acompañado por la presidenta del Grupo Municipal Pilar Marín, ha presentado este jueves las enmiendas que defenderán en el pleno de presupuestos que se celebrará este viernes. Los populares incluyen enmiendas al presupuesto por valor de más de 20 millones de euros para la creación de empleo, la lucha contra la pobreza, la mejora de la eficiencia de los servicios públicos y la estrategia verde para mejorar las condiciones de vida de los onubenses.

Para el portavoz Jaime Pérez “este presupuesto suena al último de un triste mandato marcado por la pandemia y por la inacción de un gobierno sin rumbo ni coordinación que renunciará a la elaboración de unas nuevas cuentas para 2023, visto el desinterés por presentar las cuentas en su plazo”.

Los populares lamentan que "con este presupuesto no se resuelven los auténticos problemas de los onubenses. Porque en Huelva es necesario que cambien algunos servicios que no funcionan como los relacionados con los ciudadanos" y califican de "muy deficiente la comunicación con los onubenses por las dificultades físicas y digitales para acceder a los servicios municipales básicos". También critican la limpieza y afirman que "Huelva pasa por ser una ciudad muy sucia" y "el mantenimiento de los edificios públicos y monumentos, basta ver el estado del Muelle Cargadero de Mineral en su parte de tierra, o del parque municipal de viviendas, como los pisos de Pintora Lola.

Los populares avisan que al presupuesto le falta información y documentos y que de no dar cumplimiento a las prevenciones legales, se pone en peligro la legalidad de las ayudas vía transferencia de capital que se realizan al Real Club Recreativo de Huelva SAD y Al Festival de Cine Iberoamericano, por tanto, su viabilidad económica en caso de su impugnación por parte de un grupo municipal como solía hacer el PSOEde Huelva cuando no gobernaba.

Desde las filas populares se denuncia que este gobierno "es el de la tardanza y las prisas, los retrasos y la precipitación, la pereza y la urgencia, porque vive en el corto plazo del efectismo sin reparar en la necesidad de contar con un relato coherente y un rumbo fijo para que Huelva capitalsea una ciudad más abierta, más peatonal, más sostenible y más habitable, donde todos tengan acceso a los servicios básicos en condiciones de igualdad.

Este Presupuesto nace con el “lastre de no disponibilidad de más de 19 millones de euros que no deben ejecutarse para no incurrir en déficit. Y con una previsión de ingresos que tira por tierra las optimistas cifras del gobierno municipal en 27,6 millones de euros".

Para los populares, "lo peor es que se vuelve a insistir en la previsión de recaudación de multas e ingresos por importe de 7,75 millones de euros". Para Jaime Pérez “los onubenses debemos saber que este gobierno municipal intenta poner en marcha una auténtica persecución a base de multas por la que espera recaudar más de 10 millones de euros, donde se incluye el nuevo contrato de la zona ORA”.

Para el portavoz del PP "la pereza presupuestaria del gobierno municipal le llevó a gobernar los primeros nueve meses del mandato con unas cuentas prorrogadas" algo que "llevó al caos de contar con nuevas delegaciones sin presupuesto. De ahí que desde la alcaldía se apostara por la creación de la plaza de Coordinador de Alcaldía de Planificación y Proyecto plaza que fue publicada el 24 de enero de 2022 en el BOE y a la que se encaminaba el militante socialista para el que se creó la misma". El día 31 de mayo de 2022 se cumplieron los vaticinios y se resolvió el “misterio colocando a dedo al militante en cuestión".