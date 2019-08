El PP exige la dimisión de María Jesús Montero porque "ha mentido a Andalucía" sobre la financiación autonómica

El secretario general del Partido Popular de Huelva, Alberto Fernández, ha exigido esta mañana la dimisión de la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, por "mentir a los andaluces", o bien que Pedro Sánchez "la cese de sus funciones". Y es que, según ha explicado Fernández, Montero "llevaba varias semanas diciendo que no se podía realizar el pago a la comunidades autónomas porque tenían que actualizarse las cantidades que el Estado tiene que entregar a las comunidades y que, según la ministra, tenía un informe de la Abogacía del Estado que decía que estando en funciones no se podía actualizar ni realizar el pago".

La deuda histórica del Estado con Andalucía era de 4.000 millones de euros que ha aumentado "con esta no actualización y no pago a las comunidades en 1.350 millones de euros más". Fernández ha señalado que "están haciéndolo por dos motivos": porque el Estado "no cumple con el objetivo del déficit y al no hacer el pago pueden maquillar el resultado de las cuentas nacionales" y así consideran que "pueden evitar que en Andalucía se cumpla como se está cumpliendo por el Gobierno de Juanma Moreno con los servicios".

El secretario popular ha señalado que esto va mucho más allá porque "decía que tenían ese informe de la Abogacía del Estado, alguien que no puede alegar desconocimiento" ya que antes del cargo de ministra "era consejera en la Junta".

El popular también ha exigido a Susana Díaz que se ponga "de una vez por todas al lado de los andaluces, que los abandonó hace años y no es capaz de enfrentarse a Pedro Sánchez para exigirle la dimisión de la ministra en funciones, que ha mentido a todos los andaluces".