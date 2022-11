El PP lamenta el "rechazo" del PSOE de Huelva a las enmiendas populares a los PGE "para impulsar a la provincia"

El senador del PP por la provincia de Huelva, José Enrique Sánchez, lamentó el voto en contra de los diputados nacionales del PSOE de Huelva a las enmiendas populares a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cuyo objetivo es "impulsar el desarrollo de la provincia de Huelva".

“Me genera profunda tristeza que de nuevo los diputados onubenses del Partido Socialista vuelvan a poner freno a la capacidad de crecimiento de la provincia, rechazando unas enmiendas del PP que beneficiarían a nuestra tierra mientras apoyan las presentadas por sus socios separatistas”.

El popular recordó que se presentaron en el Congreso 25 enmiendas a los PGE por valor de 88 millones de euros que “defienden las necesidades de los onubenses y de la provincia” a las que el Grupo Popular en el Senado va a sumar una más para la mejora de la N-435 a la altura del municipio de Jabugo.

Entre las enmiendas presentadas por el PP se encuentran “relanzar proyectos paralizados por el Gobierno de Pedro Sánchez como la presa de Alcolea o impulsar otras demandas históricas como el túnel de San Silvestre, el canal de Trigueros, la llegada del AVE a Huelva o mejorar las vías de comunicación que permanecen bloqueadas por el PSOE".

“Está claro que para los diputados del PSOE entre Sánchez y Huelva está primero obedecer a su jefe que beneficiar a los onubenses y a la provincia a la que se les vuelve un año más a condenar con unas cuentas decepcionantes porque lo único que le interesa de Huelva al PSOE de Sánchez son los votos cuando llega unas elecciones” . Tras pasar por el Congreso de los Diputados ahora comienza la tramitación de los Presupuestos en la Cámara Alta donde espera que "los senadores por la provincia de Huelva del PSOE al contrario que en el Congreso antepongan los intereses de Huelva a los de su partido y voten a favor de estas enmiendas".

“No pedimos nada que no sea sencillamente el desarrollo de esta provincia, no pedimos nada que no sea generación de riqueza y empleo para esta provincia, no pedimos nada que no sean las infraestructuras fundamentales y necesarias para el desarrollo de nuestra tierra”, concluyó José Enrique Sánchez.