El PP de Huelva denuncia que el futuro Túnel de San Silvestre tendrá el mismo caudal que el actual

El déficit de infraestructuras de Huelva ha sido protagonista en la comparecencia del presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, quien se ha remitido al BOE del pasado 15 de febrero "que no contempla que el futuro Túnel de San Silvestre cambie el volumen de caudal máximo de 10 m3/s, mientras el actual se aprovecharía para crear un refugio de murciélagos". En este sentido, González ha criticado que el Gobierno socialista de Sánchez “prioriza la protección de los murciélagos antes que garantizar el agua a los regantes”.



El presidente de los populares onubenses ha lamentado que después de los “incumplimientos sistemáticos” de los plazos para la ejecución de la infraestructura por parte del Ejecutivo, finalmente “no supondrá ningún cambio en el actual régimen de explotación del sistema Chanza-Piedras, ni en lo referente a caudales de funcionamiento ni en el cuanto a volúmenes trasvasados”, según se recoge en el BOE del pasado 15 de febrero.



Por ello, ha alertado que “no se va a modificar el actual régimen de explotación del trasvase, ni del volumen anual trasvasado, contemplando en el Plan Hidrológico del Guadiana 2015-2021, ni en el actual caudal máximo de 10 m3/s”. González ha señalado que “se trata de un engaño más del PSOE a esta provincia y a los onubenses. Nada va a cambiar. Si se ejecuta la obra vamos a tener un nuevo túnel con la misma funcionalidad, es decir, ahora mismo pasa un caudal de 10 m3/s y con el nuevo, según el BOE, seguirá el mismo caudal, lo que supone que no soluciona nada a los regantes y agricultores de la provincia”.



A todo esto, González ha sumado el hecho de que el túnel actual “podría seguir siendo útil” para la agricultura de la provincia onubense, sin embargo el Gobierno apunta a un nuevo uso “financiando un refugio de murciélagos cavernícolas”. Un extremo que califica como nueva “tomadura de pelo” a la provincia con una infraestructura que es vital para la provincia.



La secretaria general del PP de Andalucía, Loles López, valoró las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno celebrado en La Rábida el pasado martes que, según apuntó, “dejó claro como el agua que todas las obras que se están haciendo en Huelva llevan el sello de Juanma Moreno y del Gobierno del cambio”.



Sobre Doñana ha señalado que su protección es “una prioridad” para la Junta, frente a la “política de eslóganes y de pancartas” de otros partidos. Así, enumeró las grandes inversiones que el gobierno de Juanma Moreno ha hecho en la comarca durante estos primeros tres años de legislatura en materia de reforestación e infraestructuras, así como los 6,6 millones de euros que aprobó el pasado Consejo de Gobierno para la conservación del hábitat de Doñana.



“Nunca antes se había invertido tanto en la conservación del hábitat de Doñana para mantener la diversidad biológica que tenemos”, enfatizó. Dijo que los hechos demuestran que el gobierno del cambio es “el Gobierno más verde de Andalucía y el Gobierno que más ha protegido y protege del entorno de Doñana”, frente a los “ataques que está recibiendo Doñana derivados de la demagogia de algunos partidos de izquierda”.