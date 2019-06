El PP de Huelva nombra a Fátima Báñez presidenta de honor

El Comité Ejecutivo Provincial y la Junta Directiva provincial del PP celebrado hoy en Palos decidió nombrar a Fátima Báñez presidenta de honor del partido. La sanjuanera, figura histórica y primera ministra de la historia de la provincia, ve reconocida su amplísima trayectoria dedicada a la vida pública, de la que anunció hace unos meses su retirada.

Báñez ha dado emocionada "las gracias" los integrantes del cónclave popular. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada ha reiterado el agradecimiento "por el honor que me hacéis por el reconocimiento de mi familia del PP de Huelva y por la confianza en todo lo que ha sido mi vida pública. Gracias por tanta generosidad desde hace más de 20 años. He sido una privilegiada por formar parte de este gran equipo que es el PP de Huelva".

La exministra ha destacado el simbolismo de la decisión tomada en Palos, "en un acto sencillo que para mí es muy importante y que me concede el honor de tomar el testigo de una persona tan importante y recordada por todos como es Pilar Pulgar, una gran mujer a la que todos debemos tanto por su compromiso con Huelva y con su gente". Báñez ha reconocido "la dificultad de la intervención en un día tan emotivo, desde el corazón y la humildad". Ha mostrado "el orgullo de pertenecer el PP, el gran partido de Europa, de centro reformista, de las personas, de la prosperidad cada vez que nos dieron su confianza los ciudadanos. Lo hemos hecho en España, en los ayuntamientos y ahora en Andalucía donde también se siente ese cambio a mejor". Ha defendido que "estamos en la vida pública para traer soluciones a las familias". Sobre su formación ha resaltado que "siempre estamos preparados para trabajar por España, incluso en los momentos más difíciles y desde el PP de Huelva tenemos que aportar responsabilidad, compromiso y cercanía con la gente porque desde aquí vamos a construir el futuro".

Fátima Báñez ha lanzado un mensaje de futuro a sus compañeros, a los que ha pedido que trabajen "unidos y comprometidos en las personas" porque "el PP de España necesita del PP de Huelva". Con vuestro reconocimiento "renuevo mi compromiso y mi responsabilidad con el PP de Huelva porque los pensionistas, los trabajadores también construyen su proyecto desde la vida privada y lo haré con vosotros porque Huelva lo merece, Andalucía lo necesita y España lo necesita siempre". "Vine a la política para sumar, lo he hecho desde la oposición y con honor en el Gobierno de Mariano Rajoy envuelta en la bandera blanca y azul de Huelva. Ahora vuelvo como militante de base para seguir sumando porque Juanma Moreno nos necesita fuertes para seguir trasformando Andalucía y Pablo Casado nos necesita para seguir construyendo la alternativa que necesita España", ha señalado