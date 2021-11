El PP denuncia que Cruz “ocultó” que el Gobierno de Sánchez quiere "abandonar la Fundación del Festival de Cine Iberoamericano"

El portavoz del PP en el ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, denuncia que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, "ha ocultado durante la celebración del Festival de Cine Iberoamericano que el Gobierno de Sánchez planea abandonar la Fundación del Festival y reducir su aportación a la financiación de este evento". Ante una pregunta del PP en el Pleno celebrado ayer, el gobierno de Cruz ha reconocido que el Ministerio de Cultura del Gobierno de Sánchez no incluye de manera nominal en los presupuestos para 2022 la cuantía del Festival de Cine porque “planea abandonar la Fundación y relega a la muestra de cine onubenses a acudir a un sistema de financiación de competencia con otros festivales", sostiene el popular.

Los populares "lamentan que el alcalde Cruz sea incapaz de exigir al Gobierno de España que cumpla con sus compromisos y apoye sin fisuras un Festival de Cine de la solera e historia como el de Huelva". Los populares llevan varias semanas resaltando que en las cuentas para 2022 "no aparecía de manera nominal la cifra destinada al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, mientras que sí aparecen Festivales como el de San Sebastián, Málaga o el de Sitges". Para el portavoz Jaime Pérez se trata de “un nuevo desprecio a la ciudad de Huelva y una muestra más de que el alcalde es un actor secundario incapaz de exigir más y mejor financiación” para un evento del interés del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

En este sentido, los populares recuerdan como el alcalde Cruz "ha sido incapaz de reclamar nada al Gobierno de Sánchez, con motivo de la presentación del proyecto de presupuestos para 2022, que no recoge ninguna de las aspiraciones de la ciudad y de la provincia de Huelva". Para los populares en el Ayuntamiento de Huelva, el alcalde Cruz "forma parte del problema y es una rémora para esta ciudad". “Estamos en la cuenta atrás del gobierno de Cruz que ni defiende a Huelva, ni gestiona de manera eficiente, y se ha convertido en el principal problema de la ciudad por su incapacidad para gestionar los intereses comunes de Huelva”.

Así los populares han denunciado"el abuso de los decretos para la aprobación de facturas con reparo, como consecuencia del incumplimiento de las normas de fiscalización de las mismas". Concretamente en el pleno del mes de noviembre se ha dado cuenta de la aprobación "por decreto de 61 expedientes de facturas por importe de más de 19 millones de euros". En el mes de julio de 2021 los reparos ascienden a 6.835.967,08 euros. En el mes de agosto de 2021 los reparos ascienden a 2.373.937,75 euros. En el mes de septiembre de 2021 los reparos ascienden a 4.028.007.53 euros. Finalmente, en el mes de octubre de 2021 los reparos ascienden a 5.954.271,16 euros. Los 61 expedientes ascienden a 19.192.183,52 euros "que demuestran la mala gestión del gobierno de Cruz y el nulo cumplimiento de las normas de fiscalización, y su pasión por las irregularidades", asegura Jaime Pérez en una nota de prensa.

En estos reparos "se puede observar la denuncia del jefe de Servicio de Infraestructura que señala: No existe contrato o documento que justifique las cantidades facturadas” F2021 184 por importe de 90.000,00 euros. O la factura f2021 307 por importe de 882.070,58 en la que “no se acomodan a la orden de prelación de pagos y … por lo que su pago pone en peligro la capacidad de Tesorería para tender puntualmente la totalidad de los pagos”. En la Factura F2021 313 "faltan fechas y se dice se hace constar que existe obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores cuyo pago no ha podido efectuarse por falta de documentación”. O la referencia en una serie de facturas de septiembre en las que “no se acompaña la justificación del motivo del gasto”. Para los populares estos reparos "ponen de manifiesto que en la gestión este gobierno municipal no sigue las normas establecidas en cuanto a omisión de procedimientos y trámites, consignación presupuestaria, falta de competencias, o irregularidades en la documentación".

En cuanto a la ejecución presupuestaria, el popular Jaime Pérez ha señalado que "en materia de ingresos en recargos y multas se presupuestaron 10 millones de euros". En lo que va de año, "llevan multas de tráfico y circulación por importe de 4 millones de euros y sólo recaudado 456.116,05 euros". En materia de inversiones, los populares constatan la necesidad de "ejecutar más y mejor las inversiones". De 22 millones de euros, se han reconocido obligaciones por 3,5 millones de euros, según la nota de prensa, y "sólo se ha pagado 688.361,88 euros". Es decir, "el 15% de ejecución, y sólo 4% de pagos en un año que debe ejecutarse la totalidad de las inversiones de la Edusi, que lleva el mismo ritmo que la fuente vieja o el mirador del Conquero", ha indicado Jaime Pérez. Finalmente, "el Plan de ajuste vuelve a reiterar que no incluyen a Emtusa, al Recre y a la Fundación del Festival de Cine".