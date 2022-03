El PP reclama al gobierno de Cruz unos presupuestos inversores para dar solución al empleo, la pobreza y mejorar los servicios municipales

El portavoz del grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, compareció en rueda de prensa para “solicitar al gobierno de Cruz que presente de una vez los Presupuestos municipales para 2022, ya que a fecha de hoy el Ayuntamiento de Huelva no tiene las cuentas del año aprobadas, lo que demuestra “la ausencia de planificación económica en el Ayuntamiento”. Los populares instan al gobierno de Cruz a “salir de la pasividad y de la inacción y que presente unas cuentas ambiciosas que recojan las auténticas necesidades de inversión de la ciudad de Huelva para dar solución a los problemas de empleo, pobreza y mejor funcionamiento de los servicios municipales como el registro municipal o la limpieza”.

El portavoz popular lamentó que “Cruz no tiene plan, ni presupuestos, ni ganas, su pasividad le lleva a presentar todos los años tarde y mal unas cuentas municipales repletas de fallos y de incumplimientos que no dan la auténtica solución a los problemas de los onubenses que esperan un mayor ritmo inversor de su gobierno”.

En este sentido, los populares recuerdan que artículo 168.4 del TRLRHL, que señala la fecha de 15 de octubre del ejercicio anterior como plazo para su aprobación, enmienda o devolución. Y que, a fecha de hoy, no se ha presentado documento alguno, lo que implica que como muy pronto las cuentas municipales estén operativas cuando ya ha transcurrido medio año presupuestario. Así los populares recuerdan que “el alcalde Cruz en este mandato tenía que haber presentado 5 presupuestos contando el de 2019, pero que al ritmo que va se igualará al mandato anterior en el que sólo aprobó dos cuentas anuales”.

“Este gobierno se caracteriza por la baja ejecución del presupuesto de gasto o la no disponibilidad de partidas del presupuesto para cumplir con los planes de saneamiento que incumplen de manera sistemática. El Presupuesto nació con un lastre de no disponibilidad de más de 19 millones de euros que no deben ejecutarse para no incurrir en déficit, y por eso se optó por crujir a los onubenses a multas y sanciones. Las cuentas de 2021 recogían más de 10 millones de euros en multas de las que afortunadamente sólo han podido poner 4 millones en multas, de las que se han recaudado casi 2 millones de euros”.

Así, ha señalado que la “mala gestión y las trabas burocráticas” en el área de urbanismo hacen que la previsión de 3,5 millones de euros sea una meta inalcanzable ya que en el ejercicio 2021 la recaudación se quedó cerca de los 2,6 millones de euros, lo que supone que “nos cuestan cerca de un millón de euros que perdemos en recaudación”.

Pérez criticó que a la “paralización” de la gestión municipal tras la campaña electoral, siguió la “desidia de un gobierno sin coordinación, sin cohesión, e incapaz de dar la cara ante los vecinos para responder ante las reclamaciones que le plantean”. De ahí, que la nota más destacada en materia presupuestaria es la baja ejecución de las inversiones que hace que sólo se inviertan 5 de cada 30 euros presupuestados. “El mejor ejemplo de la mala ejecución de las inversiones está en las obras de la EDUSI todas ellas con problemas, siendo lo más significativo que ahora se presenten como nuevas obras de la primera fase de la misma cuando ya ha terminado el plazo de este programa que era 2016 a 2021”.

“Este mandato puede calificarse como otra oportunidad perdida para Huelva, que necesita un proyecto de ciudad colectivo que se plasme en sus cuentas municipales, y no un gobierno ausente dedicado a la propaganda sin modelo de ciudad, sin planificación, sin objetivos y sin una meta concreta”.

La propaganda municipal lleva a anunciar estos presupuestos como sociales, responsables, inversores y sensibles con las necesidades de los onubenses. Cuando la realidad es bien distinta. En los presupuestos de 2021 se prometieron obras como el Cuartel de Santa Fe, la Peatonalización de San Pedro, el Mercado de San Sebastián o la Plaza de la Merced. Un año después las promesas siguen siendo las mismas, lo que demuestra para el portavoz popular “que estamos ante un gobierno incapaz de impulsar proyectos de ciudad como el Parque del Ferrocarril y que está más preocupado por vallar monumentos y obras abandonadas que por construir la ciudad del futuro”.

Recuperar la inversión

El portavoz del PP en el consistorio capitalino ha anunciado que su grupo volverá a presentar un documento de bases para llegar a un gran acuerdo en materia de inversiones en el que se recogen las auténticas necesidades de los onubenses. Los populares avanzan que recogerán las propuestas y peticiones realizadas por los vecinos como el Parque del ferrocarril, la rehabilitación de viviendas en la Huerta Mena, la remodelación de la plaza de la Merced, la rehabilitación del Muelle del Tinto incluyendo la unión de la zona de tierra y de mar, la recuperación del edificio de la antigua estación de Renfe, la urbanización de Marismas del Odiel o puesta en marcha de una red de senderos verdes en las laderas del Conquero.

En este sentido, desde el PP en el Ayuntamiento de Huelva solicitan a Cruz que “se contagie del ritmo inversor del Gobierno andaluz que ha impulsado en Huelva la mayor inversión en obras que se recuerda con el Centro de Salud de Isla Chica, el Colegio de Pescadería, la rehabilitación en Marismas del Odiel, la ampliación del Alto Conquero, la rehabilitación del Instituto la Rábida, las reformas de la Casa Colón o el Gran Teatro, las obras del puente sifón, o la remodelación de la Ciudad deportiva del Conquero”. A esto hay que añadir el anuncio de las obras en el Centro de mayores de la Orden, el tercer vaso para aumentar la capacidad hídrica en el Torrejón o el Materno Infantil que irá ubicado en el Juan Ramón Jiménez, o el nuevo centro de Salud del Molino de la Vega.