El PP lamenta que Cruz sea incapaz de reclamar al Gobierno las inversiones que Huelva necesita

La presidenta del Grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Marín, ha lamentado la actitud “pasiva y servil” del alcalde Cruz ante la reciente visita de la ministra del Gobierno de España Reyes Maroto a la ciudad de Huelva. Para la popular Pilar Marín “estamos ante una nueva oportunidad perdida por el alcalde Cruz para reivindicar y exigir las inversiones que no llegan a la provincia de Huelva y que necesitamos para el desarrollo de Huelva y su provincia”. Los populares han instado al gobierno de Cruz a que salga de la “pasividad y de la inacción” y que no se conforme con los pésimos presupuestos generales del Estado para Huelva que no incluían ninguna de las obras de infraestructuras demandadas por los onubenses.

Los populares recuerdan que el alcalde tiene el mandato del Pleno de exigir al gobierno de Sánchez las infraestructuras que la ciudad y la provincia de Huelva necesita, después de que se hayan aprobado propuestas, en esta legislatura, que reclamaban el desdoble del túnel de San Silvestre, o la línea de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla.

Asimismo, la popular ha insistido que en los dos últimos plenos se han probado propuesta del PP para exigirá a ADIF y Renfe la mejora de la línea férrea entre Huelva y Sevilla, o el apoyo al Plan de empresas del Puerto de Huelva que solicita una serie de obras de infraestructuras necesarias para el desarrollo portuario como el tercer carril de la autovía entre Huelva y Sevilla, o las mejoras de la línea ferroviaria, así como un nuevo puente con Palos de la Frontera.

“Mientras que su grupo reclama y exige de manera constante inversiones a la Junta de Andalucía o al Puerto de Huelva, el alcalde no sólo no le exige a su propio gobierno, sino que incumple sus obligaciones presupuestarias con una bajísima ejecución de las inversiones”. De ahí que Marín califique este mandato como “otra oportunidad perdida para Huelva, que necesita un proyecto de ciudad colectivo que se plasme en inversiones, frente al gobierno ausente dedicado a la propaganda y sin modelo de ciudad que nos ofrece Cruz”.

En este sentido, desde el PP en el Ayuntamiento de Huelva solicitan a Cruz que “se contagie del ritmo inversor y del grado de cumplimiento del gobierno andaluz que ha impulsado en Huelva una inversión de más de la mayor inversión en obras que se recuerda millones de euros, como el Centro de Salud de Isla Chica, el Colegio de Pescadería, la rehabilitación en Marismas del Odiel, la ampliación del Alto Conquero, la rehabilitación del Instituto la Rábida, las reformas de la Casa Colón o el Gran Teatro, las obras del puente sifón, o la remodelación de la Ciudad deportiva del Conquero”. A esto hay que añadir el anuncio de las obras en el Centro de mayores de la Orden, el tercer vaso para aumentar la capacidad hídrica en el Torrejón o el Materno Infantil que irá ubicado en el Juan Ramón Jiménez, o el nuevo centro de Salud del Molino de la Vega.

“Es sorprendente que sólo una semana después de la concentración en la que se exigían obras e inversiones de comunicación para Huelva, el alcalde prefiera callar ante la ministra que gestiona el Turismo que debe conocer que llegar a Huelva es toda una odisea”.