PP-A reprocha a Díaz que "agache la cabeza" ante la "irresponsabilidad" del Gobierno

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha reprochado a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que "agache la cabeza" ante la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la gestión de la pandemia y ha pedido al Gobierno "más vacunas".

Así lo ha puesto de manifiesto López quien ha señalado que Sánchez levantará el Estado de Alarma sin dotar a las comunidades autónomas de "las herramientas jurídicas" correspondientes para luchar contra la Covid-19 cuando suba el nivel "de manera alarmante en algún municipio o ciudad".

Tras criticar "la irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, la secretaria general del PP-A ha recriminado a Díaz que "agache la cabeza" pero, a su juicio, "no tuvo altura de miras" cuando gobernaba en Andalucía "ni la tiene ahora como jefa de la oposición". López ha incidido en que Sánchez "no acertó" en la primera ola y ha estado "desaparecido en la segunda y tercera", porque "no quiso liderar sino dedicarse a las elecciones catalanas" y ahora, en la cuarta ola, "lo está con las elecciones madrileñas".

Así las cosas, ha señalado que Andalucía recibe el 15% de las vacunas cuando le corresponde un porcentaje del 18 por ciento y "esta semana ha recibido otra vez 100.000 vacunas menos" de las que deberían llegar. Por ello, ha pedido que lleguen más vacunas, toda vez que ha criticado que el Gobierno "no destine ayudas directas" a sectores afectados por la crisis como el comercio o la hostelería, entre otros.

De otro lado, cuestionada por las nuevas restricciones a sectores como la hostelería ante la evolución de la situación epidemiológica, López ha asegurado que "entiende a los hosteleros" porque han hecho "un gran esfuerzo" a lo largo de la pandemia y "no son culpables" de la situación pero ha incidido en que hay que seguir porque "desgraciadamente todos tenemos que continuar con esfuerzos".

Por ello, ha sostenido que la solución a esto se llama "vacunas", de manera que ha reiterado que a Andalucía deben llegar las que corresponden y "el Gobierno no puede estar racaneando" vacunas porque éstas "suponen salvar vidas, la economía y la hostelería".