El Obispado rechaza convocar un cabildo extraordinario en Pasión

Tras varias semanas de espera y en medio de un periodo de desavenencias entre cofrades de Pasión y su actual junta de gobierno, presidida por Rafael Luis Caballero, el Obispado de Huelva ha optado por dar carpetazo a la solicitud que un grupo de hermanos, en concreto 268, formuló a través de un escrito firmado en junio y presentado en la secretaría de la hermandad del Martes Santo con el objetivo de solicitar un cabildo extraordinario para revocar la prórroga -concedida a la junta de gobierno con motivo del centenario de la cofradía- y pedir una junta gestora para la convocatoria de unas elecciones.

Las expectativas de este grupo de hermanos no se verán cumplidas finalmente, toda vez que Palacio no ve motivos para revocar la prórroga que concedió el pasado año a la junta de gobierno de Pasión y que culminará, por tanto, en junio de 2019. Así se lo comunicaron el pasado miércoles a uno de los firmantes, como pudo conocer Huelva Información, después de recibir un burofax por parte de la junta de gobierno -donde se decía que el cabildo no estaba legitimado para tratar los asuntos del orden del día- e interponer posteriormente un recurso al Obispado, quien dio su respuesta a través de una carta.

En el texto, según supo este periódico, el vicario para la Celebración de la Fe de la diócesis de Huelva, Emilio Rodríguez, y el director espiritual de la Hermandad de Pasión y párroco de San Pedro, José Arturo Domínguez, determinan que a pesar de tener un número válido de firmas para convocar el cabildo, éste no se llevará a cabo, ni tampoco se contempla la posibilidad de incorporar una junta gestora.

Con esta respuesta y decisión del Obispado -salomónica para unos y pilatiana para otros- se pone punto final a unas semanas de tensión y cruce de opiniones en el seno de la Hermandad de Pasión, en un año en el que la cofradía de San Pedro celebra el primer centenario fundacional con carácter penitencial.

Así las cosas, la actual junta de gobierno continuará al frente de la hermandad durante los próximos meses, con un evento importante como es la salida extraordinaria del Señor del Barrio Alto el 22 de septiembre.