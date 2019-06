La ONCE reparte 385.000 euros en Huelva capital con el sorteo del lunes

El número 28913 ha dejado 385.000 euros en Huelva con el sorteo de la ONCE del día de ayer. En total han sido once cupones lo que se han vendido a vecinos onubenses. Carmen Rodríguez, vendedora desde 2012, vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su quiosco ubicado, a las puertas de un supermercado, repartiendo así 350.000 euros en la Barriada de la Orden Alta de la capital onubense. Otro cupón premiado con 35.000 euros se ha vendido también en Huelva a través del terminal punto de venta por el que el cliente elige el número que juega, según ha informado la ONCE.

El pasado mes de junio la ONCE también repartió premios en la capital onubense. En esa ocasión fue en la calle Alcalde Mora Claros, donde se vendieron ocho cupones por valor de 280.000 euros. En la provincias andaluzas de Almería, Granada, Cádiz y Málaga también se han vendido cupones del número agraciado de ayer.