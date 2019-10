Ciudadanos apostó en mayo por Néstor Santos para encabezar su candidatura en la capital para las elecciones municipales. Es uno de los tres concejales que forman parte en el Pleno del grupo de la formación naranja, del que es el presidente.

Su partido recurre de nuevo a él ahora para las generales de este 10 de noviembre, esta vez para liderar la lista al Senado, de la que se ha caído su compañera María Ponce, diputada provincial. Los pronósticos no son buenos, pero el candidato dice que hará todo lo posible para no defraudar a nadie en esta cita.

–Llega a estas elecciones con el reto de entrar en el Senado.

–Me propusieron que encabezara la candidatura al Senado y puede contar conmigo mi partido para todo lo que sea atractivo y todo lo que pueda hacer. Es de agradecer que Ciudadanos me lo proponga. Llevo muy poco tiempo en la política, vengo del mundo empresarial, y creo que tanto los empresarios como las personas de la sociedad civil podemos aportar mucho.

–No corren buenos tiempos para la política actualmente.

–En general hay gente que está muy cansada de la política y es ahora cuando la sociedad civil debe intentar cambiar las cosas. Tiene que ser gradual, poco a poco y, las personas que estamos fuera, intentar meternos dentro para cambiar las cosas.

–Ciudadanos ha cambiado a sus candidatos en muchas provincias.

–En Huelva, por los menos, no han sido muchos porque el número uno al Congreso, que es Carlos Hermoso, se mantiene. Desconozco la situación de otras provincias, pero en mi caso particular es porque María Ponce está de diputada provincial y no puede presentarse como cabeza de lista al Senado.

–¿Cómo afrontan ahora las nuevas elecciones generales tras estos meses de investidura fallida?

–Nosotros lo hacemos con ilusión. Ciudadanos es un partido que ha salido de la nada y estamos creciendo en muy poco tiempo. Y en un proyecto tan ilusionante y nuevo como éste, tenemos grandes ventajas e inconvenientes. En cualquier estructura, la veteranía es un grado pero estamos haciendo muy buenas cosas, como incorporar a la gente de la sociedad civil, y trabajamos para que las cosas cambien. Ahora es el momento del cambio. Vamos a pasar del bipartidismo, que ha aportado muy poco en 40 años y hay muchas carencias en todos los sentidos, muchísimas, tanto a nivel provincial como nivel autonómico. Es el momento de que cambiemos y empecemos a negociar porque es fundamental. Lo que ha pasado es que no estamos acostumbrados a sentarnos y negociar. Antes había dos partidos y los nacionalismos también han crecido mucho gracias a esto, porque eran llave de gobierno y han tenido unos beneficios que no han tenido otros, y ahora mismo lo estamos pagando. De ahí vienen muchos de los problemas que estamos teniendo a nivel nacional ahora mismo.

–Ciudadanos tampoco se ha sentado a negociar.

–La situación era muy particular: todos sabemos que Pedro Sánchez tiene un perfil poco dialogante y no tenía muchas ganas de sentarse a negociar. De hecho se ha sentado con Podemos y no ha llegado a un acuerdo ni a nada. Nosotros le propusimos a última hora que respetara tres puntos y no hemos llegado a acuerdos tampoco.

–Las encuestas tampoco les favorecen. Habla de acabar con el bipartidismo pero parece que los pronósticos lo apuntalan.

–Particularmente puede ser una estrategia, o puede que no. Sí está claro que mientras Ciudadanos siga creciendo, vamos en la senda del buen camino.

–En Huelva no sé si se han fijado metas. El Senado parece imposible ante PSOE y PP.

–Reitero: aspiramos a seguir creciendo. Tenemos representación con Carlos Hermoso y segurísimo que la vamos a mantener. Y ahí pelearemos la del Senado. Para eso estoy aquí, para pelear y aportar a Huelva y su provincia lo mejor.

–¿Cómo se pelea por el Senado cuando una de las propuestas de su partido es desmantelarlo?

–Entiendo que Ciudadanos quiere terminar con el Senado para que sea una cámara autonómica que decida sobre temas autonómicos y territoriales, pero siempre que se mantenga el Senado, nosotros vamos a apostar por él.

–¿Se vería en esta legislatura votando por el artículo 155?

–Ojalá. El 155 creo que es necesario. Ahora mismo los derechos fundamentales se están pisoteando en Cataluña y hay que tomar medidas porque esto puede degenerar en un problema mayor.

–¿No se está hablando demasiado de Cataluña y poco de los problemas más cercanos a la gente?

–Ahora mismo, Cataluña es un gran problema. Después de muchos años de adoctrinamiento, hay que poner pie en pared porque pienso que va a ir a peor.

–¿Qué pueden ofrecerle a Huelva que no se haya dicho antes?

–Huelva tiene unas carencias evidentes en infraestructuras, que es lo principal que tenemos que pelear, y sobre todo canalizaciones. Todos lo sabemos. Tenemos agua pero es una pena que no se esté aprovechando. Y hay que apostar fuerte por el turismo, que ahora mismo está en auge. La gestión que estamos haciendo en la Junta de Andalucía, cogobernando con el PP, es el espejo que debemos mirarnos.

–La gente está un poco cansada de que se hable de lo mismo y no se solucione nada.

–Estamos cansados, sí. El mayor problema que tiene Huelva es el desempleo, siempre a la cabeza en España. Ahora mismo la economía está creciendo pero muy lentamente hasta el punto de que en cualquier momento se parará y se generará un problema mayor.

–¿Hay que apostar por el turismo, entonces, para el empleo?

–En Huelva tenemos 300 días de luz y de sol al año y es fundamental una buena gestión turística. De hecho los números ahora mismo nos acompañan. Y unido al campo, que es fundamental, y a una industria que sea consecuente con el medio ambiente, sostenible. Es fundamental para mantener un empleo de calidad y que cambie el signo de la economía.