Néstor Santos pide más aparcamientos de motos en Huelva

El concejal no adscrito Néstor Santos pedirá en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva que se estudie la posibilidad de crear más espacios para estacionar las motocicletas en Huelva. Ha indicado que "los motoristas reclaman su espacio en la ciudad de Huelva. El asfalto es su territorio". Según ha subrayado Santos, su menor envergadura y su agilidad convierten a las motos en el vehículo idóneo para losdesplazamientos urbanos "y las empresas cada vez los demandan más para cubrir los repartos a domicilio".

Ha apuntado que "los problemas comienzan con la llegada al destino", al buscar un sitio donde dejarlasaparcadas. Ocupan menos sitio que los coches, "pero también necesitan su plaza". Y en Huelva, denuncian los motoristas, que la ciudad no está adaptada para ellos, ya que no pueden aparcar entre coches "porque al maniobrar es fácil que tiren la moto”. Pero la alternativa "tampoco les convence" puesto que no les gusta aparcar en línea "porque está mal visto que una moto ocupe una plaza en la que podría caber un coche" y dice ser "muy criticados si hay una plaza libre y resulta estar ocupada por una motocicleta”.

La alternativa habitual es recurrir "a zonas donde está prohibido estacionar, pero que, por su amplio espacio no suelen molestar: aceras anchas y zonas peatonales. Allí quedan al albur de lo que la Policía Local interprete en cada momento sobre la Ordenanza reguladora del Estacionamiento. Parada. Carga. Descarga".

Ha destacado que "los vecinos usuarios de motocicletas de muchas calles de la ciudad reclaman que se lestenga en consideración, puesto que sólo el Centro de Huelva y parte del barrio de Isla Chica tienen cobertura suficiente de aparcamientos para motocicletas. Por ello, apelan a una solución que consideran sencilla, y esque se doten un mayor número de espacios para estacionar las motocicletas en las calles de nuestra ciudad".

El concejal no adscrito ha resaltado que el uso de las motocicletas "es positivo pues sus indicadores de contaminación son mucho menores, agilizan el tráfico en nuestra ciudad puesto que sustituyen a los coches de la circulación", por lo que "debemos favorecerlos para que tengan espacios donde estacionar susmotocicletas por la mayor parte de los barrios de nuestra ciudad".

Por otra parte, solicita una solución a la falta de visibilidad en el acceso al Instituto Provincial de Educación Permanente (I.P.E.P.), ubicado en la barriada de La Orden. Santos ha explicado la inseguridad de los conductores a la hora de salir de las instalaciones debido a los vehículos estacionados en la vía pública.