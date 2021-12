Necesitar un préstamo teniendo un coche en propiedad: esta es la mejor solución

El año 2022 está a la vuelta de la esquina y, con ella, la temida cuesta del mes de enero. Los motivos que se encuentran detrás de la zozobra económica que suele tener lugar durante las primeras semanas del año no son otros que los gastos de los acontecimientos previos, tales como las Navidades o el comienzo del nuevo curso de tus hijos. Sin ir más lejos, cientos de miles de familias todavía no han recibido el total de la cuantía que les corresponde por las becas del Ministerio.

Con el fin de paliar los efectos de esta dura realidad, empresas como préstamo por tu coche te dan la posibilidad de hacerte con dinero rápido a cambio de utilizar tu vehículo como aval. No obstante, has de saber que no todos los automóviles son válidos. La citada plataforma únicamente acepta aquellos cuya antigüedad se sitúe por debajo de la década. Fácil, ¿verdad? A continuación, te explicamos todo lo que necesitas conocer al respecto para obtener un crédito en cuestión de horas.

Di adiós a la nómina

Si no es la primera vez que pides un préstamo, probablemente serás consciente de que la nómina ha sido y continúa siendo uno de los documentos más solicitados por los prestamistas con el fin de corroborar los medios económicos del cliente. De esta manera, averiguan si el usuario puede acabar haciendo frente al pago del crédito en un período a corto plazo. Sin embargo, dado que la compañía que te hemos comentado al principio de este artículo te da la posibilidad de emplear tu coche como aval, en esta ocasión no es necesario mostrar cuáles son tus ingresos mensuales.

Condiciones de los préstamos personales con coche como garantía

Además del requisito de la antigüedad, una de las condiciones más importantes implica que el vehículo en cuestión se encuentre registrado a tu nombre. No obstante, es de recibo mencionar que la empresa no te va a privar de hacer uso de él durante el período de tiempo que consideres oportuno para reunir el dinero acordado. De modo que podemos afirmar que Préstamo Por Tu Coche no retiene tu automóvil y que, por consiguiente, te permite realizar todas aquellas tareas diarias que se desarrollen fuera del domicilio familiar.

Si, por el contrario, el vehículo no es de tu propiedad, debes saber que todavía puedes tener acceso a préstamos personales con coche como garantía. Solo basta con que el titular del mismo, quien puede ser un familiar, te acompañe a la cita con el asesor de la compañía y dé luz verde a la operación en dicho encuentro. Tampoco podemos pasar por alto que el transcurso no tiene duración preestablecida, por lo que puede durar un mes o más de un año.

En definitiva, en caso de que necesites dinero rápido y dispongas de un coche inferior a diez años de antigüedad, no tienes excusa para no utilizarlo como aval. Sobre todo con la seguridad que garantiza saber que el prestamista no te va a requisar el automóvil salvo en caso de impago.