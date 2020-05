Nace una iniciativa para potenciar la ‘Marca Huelva’ en el turismo y la cultura

Descubrir los encantos de la provincia de Huelva tanto culturales como turísticos es la propuesta de tres onubenses que se han embarcado en una iniciativa web y que pretende llegar al formato revista cuando la pandemia del coronavirus abra las opciones de eventos y actividades a esta esquina del sur occidental. La idea nace con el objetivo de potenciar la Marca Huelva no sólo para los visitantes sino para el propio onubense. “Seguramente has escuchado eso de que “Huelva no tiene nada”. Esta frase, tan recurrida, no es dicha mayoritariamente por los foráneos, sino por el propio onubense. Por ello, con idea de cambiar esa concepción y con el pensamiento de que Huelva tiene mucho que ofrecer, nace Atrapa Huelva”.

Esta es la bienvenida a un portal que tiene como pretensión reunir en pequeñas guías turísticas los rincones culturales de la provincia, su gastronomía e incluso sus alojamientos. Una idea que va ligada a la reunión de todos los eventos y actividades culturales programados en la provincia. Todo ello desembocará en una revista cultural –esta idea nace tras la desaparición de Territorio Huelva– en la que se muestren conciertos, eventos, exposiciones, funciones de teatro o incluso sesiones de cine. Todo lo necesario para que el onubense y el visitante conozcan las posibilidades de ocio que tienen en el futuro.

“La idea la tenemos justo antes del coronavirus y empezamos a desarrollarla para poder sacar la primera tirada en verano pero con el coronavirus dejan de haber eventos, como es normal, y la revista se retrasará hasta que los haya”, explica a este periódico uno de los fundadores de la web, Miguel Ángel Pereira, que trabaja junto a Álvaro Pereira y Victoria Zalvide.

Mientras tanto Atrapa Huelva trabajar en potenciar en su portal web la gastronomía onubense, el turismo y el deporte... “diferentes aspectos que tenemos que poner en valor de Huelva”. “Qué ver en la Sierra de Aracena, dónde poder comer, los mejores destinos turístiscos y alojamientos”, es una de las ideas para abrir la provincia al turista.