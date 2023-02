“Mujeres al frente de las fábricas de calzado tradicional de Valverde del Camino ”

María Palanco Sánchez nació el 22 de diciembre de 1990, estudió Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Sevilla, y actualmente es la única mujer gerente de una empresa de calzado en Valverde del Camino.

¿Cómo llega el calzado a tu vida?

-Más que cómo llega el calzado a mi vida, cómo llego yo a la vida del calzado. Mi padre ha sido zapatero desde pequeño, cuando finalizó la escuela, y yo desde que tengo uso de razón recuerdo ir a visitarlo al taller que antes tenía y en la tienda. El calzado llega a mi desde la cuna.

Tras estudiar finanzas y contabilidad, ¿qué te lleva a entrar en la empresa familiar?

-En mi último año de la carrera tenía sólo un par de asignaturas, es por eso que decidí compaginar mis estudios con trabajar, y qué mejor que en la empresa familiar. Tras terminar de estudiar, decidí que lo mejor era desarrollarme como profesional dentro de la empresa familiar y ser la segunda generación de la empresa.

Inicios “Más que cómo llega el calzado a mi vida, cómo lo hago yo a la vida del calzado, que llega a mi desde la cuna”

¿Qué se necesita para trabajar en el calzado?

-Mi posición es algo diferente. A pesar de tener finanzas y contabilidad, yo empecé desde abajo en el calzado. Mi padre lo que quería era que yo supiera como hacer zapatos. Entonces he estado en casi todas las partes de la fábrica. Estudiar, estudiar como tal no hay, lo que hay que tener es ganas de aprender. Es un oficio muy elaborado, hay que tener mucha experiencia, pero es cuestión de echarle ganas. No es un oficio que se aprenda en un día, pero con paciencia y ganas se puede echar para delante.

Segunda generación “Decidí que lo mejor era desarrollarme como profesional dentro de la empresa familiar”

¿Y cómo ves la industria dentro de unos años del calzado en Valverde?

-El futuro de la industria del calzado aquí en Valverde es un poco complicado, ya que la mano de obra es escasa. Los expertos zapateros son los que están ahora trabajando, pero la gente joven, los que tienen que echarse hacia delante para trabajar en esta industria, prefieren otros oficios donde a lo mejor se gana más. Creo que habría que hacer una gran reconstrucción en lo que es la mano de obra para que podamos seguir adelante.

¿Cuántas personas conforman el equipo de CALZADOS PALANCO?

-Ahora mismo somos unas quince personas en el equipo. Vamos variando dependiendo de la carga de trabajo que tengamos durante el año. Actualmente, trabajan más mujeres que hombres, tanto aparadoras como en las oficinas.

Equipo “Somos unas quince personas en el equipo, y trabajan más mujeres que hombres”

¿Cómo llegasteis al mundo de los influencers con vuestro producto?

-Todo surgió porque comenzamos en uno de los córners de “El rastro de Vicio” de los hermanos Montoya en Sevilla. Nuestro producto no se adaptó tanto al público de esa tienda porque estaba situada en una zona de estudiantes, pero a los hermanos Montoya si les atrajo el producto. Es por eso que colaboramos con ellos y lo destinan a un público que verdaderamente se puede permitir nuestro producto.

Formación “Mi padre quería que yo supiera como hacer zapatos. Entonces, he estado en casi todas las partes de la fábrica”

¿Qué proyectos internacionales tiene actualmente CALZADOS PALANCO?

-Nosotros solemos ir a MICAM dos veces al año, y es la gran inversión que hacemos internacionalmente. Ya el hecho de tener que plantear un stand y trasladarnos es una inversión, a eso le sumamos que MICAM se celebra en Milán, donde cualquier cosa es cara.

Futuro “Habría que hacer una gran reconstrucción en lo que es la mano de obra para que podamos seguir adelante”

¿Cuál es la proyección de CALZADOS PALANCO en el extranjero?

-Actualmente nuestras ventas son un 60% fuera de España, y un 40% dentro de España. Vendemos en Japón, Inglaterra, Italia, Alemania, entre otros países. El sitio más “raro” que vendemos es Mongolia, aunque sea un país pequeño es muy aficionado a la hípica. También vendemos a Estados Unidos, Portugal. Nuestros clientes nos encuentran tanto por MICAM como por la búsqueda de productos concretos en internet.