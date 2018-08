Muere a los 27 años Marcos Rosa tras no poder ganar la batalla a la leucemia

Una muerte es siempre dolorosa pero, más aún, anunciar la del joven onubense Marcos Rosa, que después de meses -y años- de lucha para plantarle cara a la leucemia, falleció en la mañana de ayer a los 27 años. La sociedad onubense, aún conmocionada, recuerda hoy a este joven que tenía muchas ganas de vivir y que, precisamente por su tenacidad, va a legar vida a muchas personas gracias a la campaña de donación de médula ósea que emprendió durante el pasado año a raíz de su enfermedad.

Al igual que el malagueño Pablo Ráez, este joven luchador de la capital onubense mostró siempre un afán de superación y se caracterizó por fomentar donaciones de médula y por ser un ejemplo de lucha contra la enfermedad que ayer, desgraciadamente, le privó de vida.

La sociedad onubense se volcó con su caso y hoy sigue consternada con su pérdida

La leucemia llegó a atacar a Marcos Rosa en tres ocasiones. La primera de ellas, con apenas 17 años, y la segunda, 5 años más tarde, ambas superadas con quimioterapia y radioterapia.

El pasado año, cuando recayó por tercera vez, en cambio, precisó que fuera sometido en un plazo de dos meses a un transplante de médula. Generalmente, en el Banco de Donantes de Médula Ósea se suele encontrar una compatibilidad en cuestión de un mes, pero Marcos quiso acelerar este proceso. Aquí es donde entró en juego una campaña que emprendió en redes sociales para, además, ayudar a otras personas en su misma situación.

Gracias a su perserverancia y a la campaña que emprendió en diferentes redes sociales, con etiquetas como #Ayudameaconseguirlo y #Donatumedula -que se hicieron rápidamente virales-, Marcos Rosa consiguió que se multiplicara en Huelva el número de donantes, cuyos únicos requisitos son tener entre 18 y 55 años, pesar más de 50 kilos y no estar embarazada. Así, gracias al efecto que tuvo su petición, en 2017 se alcanzaron los 3.281 donantes en el Centro de Donaciones que se encuentra en el Hospital Juan Ramón Jiménez, cuatro veces más que en 2015.

Durante el tiempo de espera para encontrar un donante, Marcos Rosa pasó los días entre el Hospital Juan Ramón Jiménez -donde se le aplicó un tratamiento- y su casa. Finalmente, el 23 de enero de 2018 -justo el día de su 27 cumpleaños- recibió la noticia de un donante compatible con él, de Alemania, concretamente con el 90% de compatibilidad. Ya a comienzos de febrero ingresó en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, y se le efectuó un tratamiento de radioterapia y quimioterapia, tras lo cual llegó el trasplante, una semana después de su entrada, con su posterior permanencia en una habitación aislada. Como afirmó previamente a este momento, esta intervención consiste "en una recuperación de células madre de la sangre del donante y me la trasladarán a mí" y, además, precisó que "no es ninguna operación y no hay riesgo".

Todo, en ese momento, fue un éxito. Pero debido a complicaciones posteriores, el trasplante fue rechazado y hace unos días empeoró su estado de salud, entró en coma y, finalmente, el pasado viernes fue sedado hasta su fallecimiento, según confirmaron algunos de sus amigos.

Hasta sus últimos días mantuvo este joven onubense su lucha contra la leucemia, pero no pudo ganar la batalla. Queda, en cambio, el mensaje que Marcos Rosa ha dejado a los onubenses y a las personas de otros rincones del mundo sobre la vida y la necesidad de seguir adelante con las donaciones de médula ósea, algo que como un día afirmó, "no es doloroso como la gente piensa, salva vidas y merece la pena".

Su recuerdo, de esta forma, siempre estará unido a una enfermedad que dio a conocer en primera persona y que gracias a su valentía y constancia consiguió que aparecieran en la provincia numerosos donantes de médula ósea para salvar vidas. Por ello, Huelva le debe mucho a Marcos Rosa. Gracias y hasta siempre.