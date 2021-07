Muelle de Tharsis: La rehabilitación más esperada para un BIC

En el Puntal de la Cruz, junto al estero de San Andrés y metido en la Ría de Huelva, el Muelle de Tharsis se presenta desafiando al tiempo y a todos los elementos. Mantiene su estructura férrea reflejada sobre las aguas, su consistencia constructiva le ha dado la oportunidad de mantenerse en pie desde que en 1871 se levantara para sacar el mineral de la explotación minera andevaleña.

El periodo más difícil en el que pudo desaparecer fue en 1994 cuando no solo sufrió incendio tras incendio sino la intención por parte de sus concesionario de su desmantelamiento. En las páginas de Huelva Información se denuncio esa circunstancia y se pudo paralizar aquel despropósito. El muelle se había salvado de su desmantelamiento, Huelva y Corrales no perdían una de esas estructuras más importantes que hoy forman parte del patrimonio arqueológico industrial; tan importante o más que otras arqueologías que se reivindican. La Junta de Andalucía lo catalogó Bien de Interés Cultural en 1997, pero no fue el detonante que todos esperaban para su restauración. Nada se hizo entonces.

Ahora, camino de tres décadas de aquellos acontecimientos, el Puerto de Huelva, por fin, asume la responsabilidad que le confiere como titular del histórico Muelle de Tharsis. Su actual presidenta, Pilar Miranda, ha tomado este como una de las actuaciones prioritarias en la agenda Puerto-Ciudad, y va a ser una realidad su restauración. Estamos de enhorabuena.

El proyecto de ejecución de rehabilitación para garantizar la estabilidad y seguridad estructural del muelle de carga de la Compañía Española de Minas de Tharsis es una realidad. Es el gran proyecto cultural que se va a cometer, se une a otras iniciativas del Puerto en la Ría como la restauración y consolidación del Monumento a Colón y peatonalización de la Punta del Sebo, la recuperación del Banco de las Naciones Americanas, el gran bulevar de la avenida Francisco Montenegro, los nuevos proyectos en el Paseo Marítimo, el Muelle de Levante o dar continuidad al cercenado muelle de la Rio Tinto Company Limited el siempre deseado y nunca acometido proyecto de solventar lo que anacrónicamente se hizo hace mucho tiempo.

Estamos ahora en un nuevo momento en el Puerto de Huelva con el proyecto que garantizará la estabilidad estructural de Muelle de Tharsis, como señala su presidenta, Pilar Miranda.

Un trabajo que firman Narciso Jesús Vázquez Carretero y José Vázquez Carretero, al que ha tenido acceso Huelva Información y en el que se indica que se redacta para evitar la desaparición del muelle, a lo que llevaría inevitablemente el continuo proceso de degradación al que se encuentra sometido, por lo que se entiende se hace necesaria su rehabilitación para uso público, que suponga una garantía de mantenimiento posterior a la terminación de los trabajos, y que rentabilice social y financieramente el esfuerzo económico, técnico y de gestión emprendido por la Autoridad Portuaria de Huelva.

El reconocimiento realizado revela un metal sano por debajo de la oxidación superficial, de lo que se deduce que muchas de las piezas principales de la estructura se encuentran en buen estado, considerando como resistente su sección reducida por la corrosión exterior, ya que la capa superficial de óxido ha actuado como protección del material interior.

Los ensayos de dureza y resistencia realizados a las muestras extraídas de la estructura metálica han asignado resultados altos, no diferenciándose significativamente de las características resistentes de los aceros actuales. En el proyecto se observa que será necesario el sellado de resquicios de la estructura metálica en los que pueda penetrar el agua, incluyendo el entorno del ala inferior de las vigas longitudinales, las áreas de contacto entre los distintos perfiles y las zonas de apoyo de las vigas longitudinales sobre las cabezas de pilotes. Todas las juntas capaces de retener agua se sellarán por medio de un cordón de sellado y un adhesivo tixotrópico.

La terminación consistirá en una capa de hierro micáceo de 125 micras de película seca con una capa de acabado mediante epoxi micáceo negro de 120 micras de espesor de película seca en los norays y elementos de la Oficina Puente y un sistema de polirea de 750 micras de espesor de película seca en los del muelle.

Se observa como el daño o lesión principal que acusa el Muelle de Tharsis es la pérdida de sección por zonas de algunos de sus elementos a causa de la corrosión, que en el caso de los secundarios conlleva con frecuencia su rotura o desaparición. La deposición de los sedimentos y el vertido del mineral ha provocado que se generen una capa de relleno que alcanza varios metros aternando muchas de las cruces de arriostramiento.

Se plantea como necesaria la reparación de todos los elementos perjudicados por la corrosión, que se sitúan en el recorrido de carrera de las mareas o la zona de salpicaduras. Las partes más afectadas se localizan en el entorno de las alas inferiores de las vigas longitudinales y de los capitales de los pilotes.

Para respetar la imagen del muelle se opta por un recalce oculto, consistente en la ejecución de una nueva losa-encepado de hormigón armado unida rígidamente a los pilotes a una profundidad de un metro debajo de la cota de la excavación (a su vez un metro por debajo de la mínima cota de los arriostramientos inferiores).

Mantener la imagen histórica del muelle, lo que convierte en una prioridad la recuperación de todos sus elementos

La propuesta de rehabilitación se considera que debe ir más allá de las meras acciones que garanticen la estabilidad, tratando de mantener la imagen histórica del muelle, lo que convierte en una prioridad la recuperación de todos sus elementos.

Las actuaciones proyectadas para la rehabilitación de la Oficina Puente consisten en la reparación de todos los elementos estructurales y la sustitución de su envolvente, de forma que quede convenientemente cerrada y protegida respecto a las inclemencias meteorológicas hasta que sean terminados los capítulos de revestimientos, equipamientos e instalaciones necesarios para su puesta en uso, en una segunda fase de intervención.

El proyecto de rehabilitación, en cuanto a la estructura de defensa de madera, al ser relevada de toda misión estructural y encontrarse en un estado de degradación bastante avanzado en la zona superior y el tabliestacado, propone exclusivamente el mantenimiento de los elementos que conserven una situación aceptable, mediante un tratamiento adecuado que permita su vigencia como testigo de una parte del muelle que históricamente jugó un papel esencial en su explotación, por su carácter didáctico y arqueológico.

Lo estudios revelan que el metal se encuentra sano por debajo de la oxidación superficial

Al ser relevada la estructura de defensa de madera de toda misión estructural y tabliestacado, se propone exclusivamente el mantenimiento de los elementos que conserven una situación aceptable, mediante un tratamiento adecuado que permita su vigencia como testigo de una parte del muelle que históricamente jugó un papel esencial en su explotación, por su carácter didáctico y arqueológico.

El tablero de madera del muelle y los elementos de la estructura de defensa se hallan en muy mal estado como consecuencia de los incendios ocurrido en la década de los 90, que se sumaron a los efectos de la abrasión y la meterorización sufrida a lo largo de un siglo y medio. Esto implica la necesidad de su desguace, así como el del tabliestacado y la vida de choque, lo que incluye todos los elementos secundario como tornillos, abrazaderas, pernos, etc.

A partir de ahora habrá que desearle larga vida al muelle para el disfrute de todos.