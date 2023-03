El Movimiento Feminista de Huelva reivindica"más mujeres en los puestos públicos"

Un año más, desde el Movimiento Feminista de Huelva han salido a las calles en un día de reivindicación, lucha y sororidad, demostrando que "sigue siendo necesario que las mujeres ocupemos los espacios públicos. Queremos así visibilizar las situaciones que nos siguen oprimiendo en nuestra cotidianeidad".

En un manifiesto, este colectivo recoge que "el 8 de marzo es el Día de las Mujeres, de todas las mujeres, porque a todas nos cuestionan nuestros cuerpos, porque a todas nos coartan nuestras libertades, porque todas vivimos en un mundo inaccesible". A este respecto hacen mención al miedo que siguen sintiendo las mujeres al volver a casa; a la sombra de la brecha salarial; a que se siga asesinando a mujeres; recibiendo acoso en las calles o que se sigan escuchando casos de violaciones. "Seguimos sin disponer del acceso universal al aborto libre, gratuito y de calidad, seguimos siendo cuestionadas por maternar o no. En un mundo en el que ocurren todas estas injusticias, indignarse es solo el primer paso para generar el cambio social que tanto necesitamos".

En la manifestación de este lunes también han puesto sobre la mesa los avances que las mujeres han ido consiguiendo por la igualdad en los últimos años, pero sienten que, pese a los logros, "aún las mujeres sigan trabajando 47 días más al año que los hombres, que aún se mantenga la brecha salarial al 15%, que aún solo el 30% de las mujeres ocupen cargos directivos de este país y casi el 100% de las trabajadoras del ámbito de los cuidados. "Estamos hartas de los techos de cristal y mucho más, de los suelos pegajosos, han sentenciado".

Han hecho igualmente una crítica "a quienes aún se atreven a preguntar desde el privilegio: ¡¿pero qué más quieren ahora las mujeres?! ¿No tenéis ya igualdad? ¡Pues no! No podemos hablar de igualdad real y plena, hemos dado ya en este manifiesto argumentos que así lo demuestran". Afirman que es cierto que la lucha feminista ya tiene entre sus logros garantizar derechos mediante leyes, pero "no vamos a parar ahí. Necesitamos que estas leyes nos protejan sin paternalismos y con garantías, con todas las garantías".

Y no solo se necesitan normativas, dicen, ya que "las desigualdades de género no se van a solucionar solo por vía judicial". Proponen el trabajo en sensibilización, formación y prevención de las violencias machistas, que, dicen, aún es muy escaso.

Por todo ello, como dice el lema del Movimiento Feminista este año, "las mujeres gritamos que juntas somos más fuertes". Sin este trabajo conjunto de largo recorrido y luchas compartidas, afirman, "no estaríamos hoy aquí". Por eso, han querido aprovechar la manifestación para reivindicar y poner en valor los esfuerzos de todas las feministas que día a día desde donde pueden y quieren trabajan por la memoria de las que ya no están y el futuro digno de las que vienen.