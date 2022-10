Moguer pasa el relevo a Almonte en la Feria de Otoño de Huelva

Moguer pasa el relevo a Almonte en la Feria del Otoño de Huelva, que llega a su quinta edición. La inauguración tuvo lugar esta mañana, en el Parque Juan Ceada Infantes, con el tradicional corte de la cinta, a cargo del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el presidente de la Asociación Huelva Ecuestre, José Manuel Sayago, que estuvieron acompañados de Rocío del Mar Castellano, alcaldesa de Almonte, localidad a la que se dedica la presente edición de la feria, y de la concejal de Turismo de Moguer, Elvira Periañez, municipio al que se dedicó la anterior edición.

El acto contó, entre otros, con la presencia de la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo; la delegada del Gobierno andaluz, Bella Verano; la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón; gran parte de la corporación municipal, así como de la diputada nacional y secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del PSOEA, María Luisa Faneca, y las delegadas territoriales de Justicia y Administración local, Carmen Céspedes, y de Salud y Consumo, Manuela Caro, y los diputados provinciales Salvador Gómez, Antonio Beltrán y Juan Carlos Duarte.

La alcaldesa de Almonte señaló en el acto inaugural que "es para mí un orgullo estar aquí, quiero en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Huelva, aquí representado por su alcalde, y a la Asociación Huelva Ecuestre haber tenido a bien dedicar este año la Feria de Otoño a nuestro pueblo, a Almonte, donde el caballo tiene una presencia importantísima, algo que se pone de manifiesto en acontecimientos como la Romería del Rocío, la Saca de las Yeguas y la misma declaración de la aldea del Rocío como Aldea Internacional del Caballo, el caballo y la yegua están íntimamente unidos con la idiosincrasia de Almonte y también con el espacio Natural de Doñana, donde no se concibe ese espacio natural sin el caballo".

Rocío del Mar Castellano, que reiteró "la satisfacción de este Ayuntamiento por la dedicatoria", deseó que esta feria se consolide como un recurso más para nuestra tierra".

El alcalde de Huelva manifestó sentirse "inmensamente feliz y sobre todo agradecido a un grupo de personas que demostraron lo que tenemos en Huelva, mucha iniciativa, personas amantes del caballo, nuestras tradiciones, de la ciudad, que entendían que teníamos muchas cosas por hacer, que apostaron por una Feria del Caballo, que generosamente la ampliaron y la convirtieron en Feria de Otoño, y que un año más han permitido que el Ayuntamiento la asuma como fiesta de la ciudad y, por lo tanto, nos sumemos al impulso que desde la Asociación Huelva Ecuestre se le venía dando a la Feria del Caballo y a la Feria de Otoño".

Cruz subrayó que "para nosotros es un auténtico honor contar este año con la presencia de la ciudad de Almonte, con su alcaldesa, porque engrandece la Feria de Otoño de Huelva y la Feria del Caballo, esa vinculación al equino no solo de la feria sino de Almonte tiene todo el sentido y no sería una feria completa si no se protagonizase con una ciudad como la Almonte, también agradecer la representación de Moguer o de la Puebla de Guzmán, a las que se les ha dedicado anteriormente la feria. El ambiente es excelente, estoy seguro de que se va a consolidar como una feria muy importante en el calendario de Huelva y en un recurso desde el punto de vista turístico".

Destacó que este año "se ha dado un salto en el número de casetas, presencia de personas y en el despliegue en torno al recinto ferial, por primera vez tenemos una caseta municipal. Siempre he estado convencido que va a ser la Feria de Huelva, se dan todas las condiciones y el pueblo de Huelva la respalda, la quiere, la apoya, participa y la impulsa, es para disfrutar" e invita a los onubenses y visitantes que se pasen por el Parque Juan Ceada Infantes.

El presidente de la Asociación Huelva Ecuestre indicó que "nosotros le dimos un empujoncito pero sabíamos que iba a tener este resultado tan maravilloso porque hay mucha afición al caballo en Huelva, solamente tenemos que incitar a la gente para que saliera a la calle. Además hay una afición grande en la provincia y todos los años se piensa en pueblos con afición y tradición, sólo hemos tenido la iniciativa y el empujoncito lo están dando todos los onubenses, que están haciendo una gran feria, esto es para quedarse".

Incidió en que "este año hay más casetas, más público, hay un tiempo muy bueno, hemos tenido el apoyo que nos hacía falta del Ayuntamiento, eso ha sido lo primordial, sin el apoyo del Ayuntamiento esto hubiera sido imposible".

La V Feria de Otoño y la Feria del Caballo se desarrollará hasta este domingo, 16 de octubre en el Parque Juan Ceada Infantes, acondicionado como recinto ferial con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados. Cuenta con veintiuna casetas, una de ellas municipal, que por primera vez instala el Ayuntamiento.

Tras la inauguración de la feria dio comienzo el paseo de caballos y enganches, seguido de las exhibiciones de los centros ecuestres. La caseta municipal cuenta con un intenso programa musical que contempla para este sábado un concierto, a las 13:00, de Las Carlotas, al que seguirá, a las 18:00,Pinares y a las 22:00, Gloriabendita. Este domingo, actuará, a las 13:00, Calle Botica, y Titín Carvajal, a las 18:00.

Aparte, este sábado, a las 12:00, está prevista la apertura del paseo a caballo y enganches. Durante todo el día, un jurado valorará distintas categorías para conceder los premios a la mejor Amazona Adulta e Infantil, mejor Binomio Adulto e Infantil, mejor pareja a caballo, mejor enganche, la caseta con más mujeres de flamenca y la caseta mejor decorada. La apertura del paseo a caballo y enganches será el domingo a las 11:00, y a partir de las 12:00 se sucederán las exhibiciones de doma.