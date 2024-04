Miranda cree que "sería una buena noticia" para Huelva que Sánchez "se fuera"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha dicho este jueves que para Huelva "sería una buena noticia" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se fuera" porque "está tratando muy mal" a la provincia", en referencia a la carta que ha hecho pública este miércoles en la que anunciaba que cancelaba su agenda pública hasta el próximo lunes 29 para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez, algo que Miranda ha tachado de "irresponsable".

Así lo ha manifestado la alcaldesa de Huelva preguntas de los periodistas en una atención a medios en la que ha manifestado que "no puedes parar un país porque vas a pensar, porque te vas a plantear personalmente si quieres seguir siendo presidente o no quieres seguir siendo presidente, me parece una irresponsabilidad".

"Y el país está parado porque no tenemos Presupuestos Generales del Estado, no tenemos presupuesto para este año y nos está afectando a todas las administraciones. Y ahora una persona que es el presidente del gobierno dice que se va a llevar cinco días que se va a quedar en su casa pensando si sigue como presidente o no", ha criticado.

Finalmente, la alcaldesa de Huelva ha afirmado que "no se fía para nada" de Pedro Sánchez, así como ha dicho que "está tratando muy mal a Huelva" por lo que considera que "sería una buena noticia que se fuera".

Reacciones socialistas

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha firmado un escrito junto al secretario general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, y los siete secretarios provinciales restantes expresando su apoyo al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras su decisión de reflexionar y comunicar el próximo lunes si continúa al frente del Ejecutivo.

Los firmante expresan su "rechazo rotundo a la situación de acoso político personal que el PP y Vox están llevando a cabo" sobre Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, "de forma reiterada en el tiempo y, en especial, con las declaraciones efectuadas estas últimas semanas por sus máximos responsables".

"Nos solidarizamos con la reflexión que el presidente del Gobierno trasladó ayer a la ciudadanía pidiendo analizar hasta qué punto podemos tolerar esta violación permanente del respeto a los derechos y la dignidad de las personas dedicadas a la política y, aún peor, sobre la de sus familiares y allegados", señala el comunicado.

En representación del conjunto de la militancia socialista andaluza, los dirigentes de esta federación aseguran que quieren trasladar a Sánchez su "apoyo sin fisuras para continuar trabajando por la convivencia en este país, la dignificación de las instituciones y todo aquello que beneficie a la vida de la gente".

También expresan su apoyo a construir "una España que avance en igualdad, democracia y justicia social" y hacen un llamamiento a "estar unidos para plantar cara a la derecha y la extrema derecha que, cuando no tienen mayoría parlamentaria para gobernar, intentan subvertir la situación deslegitimando y debilitando al gobierno de turno y a las instituciones, y, con ello, a la democracia".