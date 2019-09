El Ministerio rechaza la fábrica de Puertollano como aval de Fertiberia por las balsas

El Ministerio de Transición Ecológica no acepta la fábrica de Puertollano de la empresa Fertiberia como aval por la restauración de las balsas de fosfoyesos de Huelva. Así lo certifica el documento de la Dirección General de la Costa y el Mar remitido a las partes con fecha 9 de septiembre. En el mismo se explica que el pasado 19 de julio requirió a Fertiberia que constituyese una garantía sobre la ejecución de los trabajos de regeneración “a la que viene obligada judicialmente”.La empresa propuso de nuevo como aval su instalación de Puertollano por los 65,9 millones de euros que fija la garantía por la intervención en las balsas de fosfoyesos el 30 de julio. En respuesta a ello, la DirecciónGeneral señaló que “la mencionada petición no resulta pertinente puesto que en ocasiones previas, con base al informe del Servicio Jurídico de fecha 11 de abril de 2019, ya ha manifestado sus dudas con respecto de la idoneidad de la garantía hipotecaria y le ha transmitido a Fertiberia en repetidas ocasiones que la hipoteca tan solo se valorará en el caso de que se justifique acreditadamente que la mercantil no puede ofrecer ninguna otra garantía”. Por lo tanto, concluye que “la constitución de manera inmediata de garantía adecuada y suficientemente para asegurar los trabajos de regeneración ambiental a la que viene obligada judicialmente”.

Mesa de la Ría valoró “de manera muy positiva” el pronunciamiento del Ministerio de Transición Ecológica en funciones. La formación mantiene “que hace más de un año se opuso a la constitución de este aval, pues la valoración aportada de la fábrica de Puertollano no garantiza el aval solicitado de 65,9 millones de euros”.

Asimismo, indica que el Ministerio le solicita a la Audiencia Nacional que “dicte las acciones oportunas” para obtener de Fertiberia todo lo necesario para la constitución de esta garantía. Por otro lado, ha dado traslado a la Audiencia Nacional la intención de Villar Mir de vender Fertiberia al fondo de inversiones Tritón, por si la instancia judicial “estima pertinente realizar algún tipo de actuación adicional”.

Fuentes de Fertiberia consultadas por este diario declinaron realizar declaraciones “sobre una cuestión que está judicializada”.