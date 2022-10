Miguel Ángel Velasco muestra sus inicios como escritor con 'Una vida a retazos'

Una vida a retazos es la primera novela del escritor onubense Miguel Ángel Velasco. La escribió en 2016 pero no la publicó y tras seis años de producción literaria y seis libros publicados decidió rescatar su primer trabajo, que aunque mantiene la esencia, volvió a reescribirlo para ofrecer una versión más reducida.

En esta novela, editada por Hades, el autor se mete en la piel de una mujer, Marián Molina, la protagonista, que a los 52 años se replantea su vida y hace un recorrido por la misma desde su adolescencia, marcada como todas las de su generación por estrictas normas moralistas y machistas. Velasco se inspira en una amiga para crear a la protagonista.

Realizó más de cuatrocientas entrevistas para un medio de comunicación onubense y una de estas semblanzas se la realizó a una amiga, que se apostó con él "que no era capaz de meterme en su alma y éste es el resultado".

El escritor comentó que "surgió la posibilidad, a través de la editorial Hades, de presentar una novela y cogí la primera novela que escribí pero que no publiqué en su momento porque opté por otra, La sombra, y ésta la dejé arrinconada. Es bastante más reducida que la original, porque mi método es narrativo y el problema de los narradores es que a veces nos empleamos demasiado en cualquier detalle y lo que he hecho es pulir detalles y quedarme con lo fundamental, hasta dejar una pequeña novela de 173 páginas y estoy muy contento con el resultado".

Explicó que tal y como recoge el título de la novela es "una vida a retazos, es la historia de una mujer de la generación de los setenta, que es directora del Parador de Mazagón". Es una novela muy localista, aunque parte de la acción transcurre en Gerona, "es una mujer que está un poco cansada de esa sumisión a la cual la moral y las costumbres de la época la llevó por la vida no sabiéndose valorar ella misma, hace un repaso a su vida, deja su trabajo y quiere vivir, quererse y conocer todo lo que dejó atrás".

Velasco destacó que "todo pasa en una determinada noche, que ella va del Parador de Mazagón para su casa y tiene pensamiento de dejar el Parador y dedicarse a otra cosa, a algo que le llene. Al salir se encuentra con una sorpresa que le hace recordar tiempos pasados, cuando llega a su casa, cena y siente añoranza, y empieza a recordar y a desgranar su vida". Se va a Gerona y comienza a ser crítica con la sociedad de su época y tras un divorcio traumático, empieza a ser libre.

El autor señaló que la novela "está escrita por una mujer con cuerpo de hombre, nadie apostaba entonces por ello, pero me pongo en la mente de una mujer, más del 90% de mis lectores son mujeres, no sé si por la sensibilidad de la escritura, lo cierto es que les llega y comprenden a las protagonistas de mis diferentes novelas. En ésta aposté por meterme en ese papel y creo que lo he conseguido".

La novela Una vida a retazos se presenta este miércoles, a las 19:30, en el centro cultural de la Fundación Caja Rural del Sur. El periodista y exalcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, presentará en el acto al autor de la novela, Miguel Ángel Velasco.