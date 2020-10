Mesa de la Ría pide a la Audiencia medidas contra Fertiberia

Mesa de la Ría exigirá ante la Audiencia Nacional la adopción de medidas coercitivas contra Fertiberia de persistir por parte de la empresa “su actual estrategia dilatoria” en la ejecución de la sentencia que la obliga a la restauración de las balsas de fosfoyesos de Huelva.

Esto después de que el alto tribunal en su último auto deje abierta la posibilidad de imponer a Fertiberia las multas que se contemplan en la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder; “responsabilidad penal y personal cuya exigencia se anuncia ya de persistir el incumplimiento de Fertiberia”, prosigue dicho auto. En un comunicado, Mesa de la Ría considera que en este último auto la AN da “un varapalo a las aspiraciones de Fertiberia de seguir dilatando el proceso de presentación de avales que garantice la restauración de la marisma”.

Según el concejal de Mesa de la Ría Rafael Gavilán “aunque no se ha rechazado la totalidad de los avales, pues a juicio de esta organización se establecían condiciones “no autorizadas por el órgano judicial” como es la de la entrada en vigor de los avales, solo si se obtenían las autorizaciones ambientales a emitir por Junta de Andalucía y Ministerio, sí se ha estimado la petición de inadmitir un aval de 3,6 millones de euros que la empresa condenada depositó ante la Junta de Andalucía en el año 2010, pues en el mismo no se incluye como beneficiario al Ministerio de Medio Ambiente”. Por otro lado, el Tribunal ha dejado zanjado definitivamente la inadecuación de la fábrica de Fertiberia de Puertollano como garantía, ya que su valoración no alcanza a cubrir la cantidad a asegurar.