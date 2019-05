Mesa de la Ría presenta una denuncia contra Fertiberia que Aiqbe considera “oportunista y electoralista”

La formación política Mesa de la Ría presentó ayer en los Juzgados de Huelva una denuncia contra Fertiberia por el supuesto “vertido de 4.000 millones de metros cúbicos de de agua contaminada” a la ría del Tinto desde las balsas de la compañía. Según señaló su portavoz, Rafael Gavilán el agua “se ha filtrado a través de unos desagües naturales que hemos demostrado con un informe pericial”.

Fuentes de Aiqbe tildaron la demanda de “oportunista y electoralista”. La patronal de la industria onubense considera que “está fuera de lugar y solo pretende aprovechar el momento para dar titulares de cara a las elecciones municipales”. Aiqbe explica que “el agua de la balsa no se ha filtrado, sino que se ha evaporado como acreditan los informes que están en poder del Ministerio”. En este sentido, explican que “las balsas hace años que no reciben más agua que la de lluvia y está demostrado que Huelva por su insolación natural se evapora tres veces más agua de la que recibe por la lluvia, por lo que el vaciado de esas balsas no es más que el proceso estacional natural de cualquier laguna o balsa en un año seco que el actual”.