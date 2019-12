Mercado exterior, fortaleza interior e industria marcan la agenda para 2020 de la economía de Huelva

Huelva mira a 2020 con ambición y optimismo, con las ideas claras y los objetivos marcados en rojo. La economía de la provincia se juega mucho en el año que comienza. El sector empresarial tiene una agenda muy definida. El camino para el desarrollo económico onubense pasa por tres pilares fundamentales: su fortaleza exportadora, el fomento del desarrollo del mercado interno y la reindustrialización. Son los ejes sobres los que tanto la Cámara de Comercio como la Federación Onubense trazan el camino que debe seguir la economía de Huelva si pretende firmar un 2020 de crecimiento. Todos ellos unidos a reivindicaciones históricas transversales para Huelva como la mejora de sus infraestructuras, un freno para cualquier desarrollo. Huelva debe mantener su balanza comercial en positivo de la forma actual, pero sin olvidar que su mercado primario está en casa y apostando de nuevo por la industrialización como vía para generar empleo de calidad. Son vasos comunicantes entre sí y alimentados que permitirán acelerar la rueda económica sobre la avanza Huelva.

Para una provincia eminentemente exportadora como la onubense con sectores tan potentes como los frutos rojos o los cítricos, además del tráfico que genera el Puerto o los movimientos mineros, el mercado externo es fundamental. Con ese objetivo plantea la Cámara de Comercio la constitución de un Club de Exportadores que permita a la economía onubense vender sus productos fuera de forma global a través de sus misiones comerciales sin la parcelación actual. Se trata de un lobby en el que estén presentes todas las empresas onubenses, un catálogo de producción y servicios que ofrecer más allá de las iniciativas concretas que en un momento dado provocan estas misiones. “Nos encontramos en más de una ocasión que vamos a un mercado extranjero a vender un determinado producto y nos damos cuenta que además demandan otros”, señala presidente de la Cámara Daniel Toscano. Con el Club de Exportadores “si vamos a una misión comercial a promocionar los frutos rojos y surge la posibilidad de vender el aceite de oliva, los cítricos o el calzado lo podremos hacer y aprovechar las sinergias de todo el sector productivo”. Ese escenario debe permitir “a nuestras pymes acceder a ese mercado de forma más sencilla al forma parte de una oferta global”.

Ante este mercado exterior hay una coyuntura mayúscula a la que se enfrenta Huelva: el Brexit. La FOE lo define como “el gran reto de 2020 para la economía onubense”. Su presidente, José Luis García-Palacios, recalca que “a día de hoy no sabemos el impacto que tendrá porque va a provocar nuevas normativas y relaciones comerciales tanto con el Reino Unido como con las nuevas políticas arancelarias de Estados Unidos y el reajuste en las relaciones comerciales de todo el mundo. Es un melón por catar”. El mercado británico es el tercer destino comercial del potente sector de los frutos rojos. Es una cuestión grave sobre la mesa que va a marcar la agenda de 2020. Ante ese obstáculo enorme resulta fundamental “la seguridad jurídica y la estabilidad política que no hemos tenido en 2019”, lamenta García-Palacios. En ese aspecto, 2020 debe generar “la necesaria estabilidad porque por prudencia toda inversión requiere de estabilidad política, esa que nos ha faltado tanto en España como en Europa por el propio Brexit”.

La solidez de las pymes es misión fundamental para garantizar el consumo interno

El segundo gran eje es interior. No existe fortaleza hacia fuera si no se fomenta la propia. La Cámara de Comercio es abrir sus puertas “a todos los empresarios de Huelva que simplemente por el hecho de tener su CIF ya son miembros de pleno derecho y beneficiarios de los servicios que ofrecemos, aunque en ocasiones no se aprovechan”. Para ello, Daniel Toscano plantea la constitución en 2020 de un programa de medidas como “la creación de servicio exclusivo de asesoramiento a Pymes en la gestión de subvenciones y ayudas que actualmente se pierden por falta de conocimiento o de recursos”. Se trata de “un filón al que no sacamos partido”. Junto a ello, pondrá en marcha “el certificado de origen digital que agilice los trámites en una provincia con muchos pequeños empresarios que no pueden perder un día entero de trámites para cualquier cosa y una ventanilla única para facilitar la creación de empresas en la que la Cámara aporte todas las soluciones necesarias”. El emprendedor debe tener “el camino abierto para desarrollar sus proyectos”. La FOE comparte la hoja de ruta que permita “la glocalidad, que es el crecimiento nuclear desde el origen, con los cimientos en casa”. García-Palacios defiende el trabajo de la CECA-Comercio “para demostrar que la riqueza comienza en nuestro entorno, no solo en las grandes empresas y que los políticos comprendan que no hay motor más potente para generar riqueza a la sociedad que su sector empresarial”.

Los empresarios defienden que “solo la industria garantiza el empleo de calidad”

El tercer pilar de la agenda económica 2020 para Huelva es una aspiración fundamental de la provincia: su reindustrialización. El crecimiento va ligado al consumo y este de forma innegable al poder adquisitivo de una sociedad. El empleo de calidad es un bien escaso en Huelva. Ningún sector puede aportarlo con la fortaleza que aporta la industria, como sucedió décadas atrás. El reindustrialización onubense es un reto que comparten empresarios y políticos, que está en la agenda del Ayuntamiento de la capital como uno de los retos del actual mandato y que tanto Cámara de Comercio como Federación Onubense de Empresario reclaman de forma vehemente. Un pilar fundamental en esa reindustrialización es Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Huelva (ZAL). Daniel Toscana la señala como “inversión estratégica para las próximas décadas”. El desembarco de nuevas empresas en la provincia “llegará a través del Puerto y la ZAL que es una oportunidad de crecimiento increíble para Huelva, con un puerto que compite con los mejores, con un margen de desarrollo amplio y que nos permite tener una puerta de entrada de inversiones y también de salida para nuestros productos”.

La implantación de empresas en la ZAL “nos debe permitir recuperar ese empleo de calidad que solo la industria genera y que lamentablemente perdimos en Huelva”. García-Palacios no olvida además el proyecto CEUS. Su implantación “colocaría a la provincia en el mapa a nivel mundial en industria y tecnología”. El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, aseguró en julio que a lo largo de 2020 estaría completada la parte administrativa del proyecto. El Proyecto CEUS conlleva una inversión de 30 millones de euros y situaría a Andalucía en la vanguardia tecnológica en los sistemas aéreos no tripulados. García-Palacios denuncia no obstante que “el proyecto lleva silenciado demasiado tiempo”.