Las obras del Mercado de San Sebastián avanzan con la instalación de suministros y la construcción de los puestos

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, acompañado del teniente alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica, Manuel Gómez Márquez; de la concejala de Comercio y Mercados, Tania González, y de un grupo de detallistas, ha realizado una visita a las obras del Mercado de San Sebastián, al objeto de dar a conocer a los comerciantes el estado de ejecución de las mismas.

Gabriel Cruz ha mostrado su satisfacción por la buena marcha de unas obras que, tras completar la parte más compleja relativa a la reparación de toda la estructura, continúan con la construcción de los puestos y la instalación de los diferentes suministros. Al respecto, ha explicado que en estos días "el edificio va a ir adquiriendo el aspecto de mercado moderno y cómodo del que vamos a poder disfrutar ya en pocos meses".

El alcalde ha agradecido a los detallistas "el enorme sacrificio que están haciendo a la hora de desarrollar su labor en una carpa que reúne muy buenas condiciones, pero que no deja de ser en un espacio provisional". "Estamos deseando todos que nuestros comerciantes vuelvan aquí al Mercado de San Sebastián, un mercado fantástico que estará dotado de productos de primera calidad, que contribuirá a revitalizar la zona de Huerta Mena, El Ciruelo e Isla Chica, y que supondrá la recuperación de un edificio histórico de importante valor patrimonial para la ciudad de Huelva", ha señalado.

Por su parte, el presidente de los detallistas del Mercado de San Sebastián, Juan Carlos Salguero, ha explicado que "entrar nuevamente en el mercado y ver ya cómo van a quedar delimitados los nuevos puestos ha supuesto una enorme ilusión, sobre todo, al comprobar la gran amplitud y un cambio abismal en el edificio que va a sorprender mucho".

La obra del Mercado de San Sebastián pretende devolver al edificio su estado original, potenciando el gran espacio central de manera abierta, para que puedan visualizarse todos los puestos de una manera conjunta, no compartimentado los espacios, modernizando las infraestructuras, pero recuperando todo su sabor. Una actuación enmarcada en los compromisos del alcalde en materia de transformación urbana y revitalización comercial, con una inversión que asciende a 2,1 millones de euros entre recursos municipales y fondos Next Generation, gracias a una aportación de 1.102.225 euros en el marco de la convocatoria dirigida a apoyar a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales de comercialización.

El proyecto ha incluido todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del mercado, de acuerdo a las nuevas necesidades de los comerciantes, contemplando nuevo saneamiento y fontanería, instalación de grupos de presión para garantizar el abastecimiento de agua, renovación completa de electricidad, protección contra incendios, previsión de la red de iluminación, telecomunicaciones, preinstalación de climatización o instalación de megafonía.

Así mismo ya se ha iniciado la sustitución completa de todas las carpinterías, tanto exteriores como interiores, además de todos los revestimientos horizontales y verticales, de acuerdo a la nueva disposición de puestos, aseos, y otros usos.

De otro lado, se está completando la zona administrativa que albergar nuevas estancias obligatorias y otras demandadas por las nuevas normativas, como la de eficiencia energética, sostenibilidad, salubridad, gestión del agua, seguridad estructural y accesibilidad.

La obra incluye además la instalación de dos ascensores en los extremos de la edificación, junto a las entradas, así como dos postes de recarga para vehículos eléctricos, uno destinado al público general y otro para los vehículos de carga y descarga asociados a la actividad del mercado.