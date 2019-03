La motivación para vivir con entusiasmo

“Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante”. Lo dice Víctor Küppers, un reconocido ponente que está inmerso en el tour de Mentes Expertas. Un proyecto de conferencias que versan sobre motivación y que fundaron Marina Zambrana y Pedro Cornejo hace ya 8 años. Ahora, en marzo, Mentes Expertas llega por primera vez a Huelva. El próximo día 26 Víctor Küppers se subirá al escenario de la Casa Colón para ofrecer su conferencia Vivir con entusiasmo.

“Vamos a escuchar cosas sobre la alegría. Algo tan importante como es que el cuerpo y la mente no entienden de realidad o imaginación, es decir, tenemos que educar los pensamientos. Al final el que piensa en positivo le ocurren mejores cosas”, explica Zambrana. Desde hace varias semanas las entradas para este evento están agotadas. Más de 800 onubenses presenciarán la oratoria de Küppers en una conferencia “para que cuando salgas de ahí lo hagas chutado, diciendo: “me voy a comer el mundo”, apunta Cornejo.

Como explican sus fundadores, el objetivo prioritario de Mentes Expertas es revolucionar conciencias. Al principio, este proyecto comenzó a navegar por empresas –como forma de motivación–, que “fue muy bien, pero luego, los empleados de las mismas nos preguntaban cómo podían llevar a sus familiares a ver un conferenciante. Y así nació Mentes Expertas”, explica Cornejo.

Durante estos años por toda España, Zambrana cuenta que han sociabilizado las conferencias sobre desarrollo personal e inteligencia emocional “porque a un precio muy asequible puedes ver al top sobre motivación en España”. Después de este tiempo, ahora son muchos lo ponentes –que ya de por sí dan conferencias en empresas alrededor del mundo– que “les apetece llevar su mensaje a autónomos, jubilados o adolescentes”, donde el público es “mucho más exigente porque compra su entradita y te está mirando y diciendo qué me vas a contar”.

Los creadores de Mentes Expertas aseguran que en estas conferencias caben todos los perfiles. No existe un público específico porque “la felicidad no es un estado, es una decisión y tenemos que ser conscientes de que es nuestra decisión”, señala Zambrana.

Pedro García Aguado estará en marzo como ponente invitado con una pequeña intervención y en el mes de octubre desembarcarán en Huelva Javier Iriondo, Verónica y Pedro. “Hemos venido para quedarnos”. Tanto es así que ya para el 2019 prevén tres citas en la ciudad onubense. Quien se sube a un escenario tiene que pasar unos filtros: “primero que sea buena persona, nos tiene que apetecer comer con él. Me tiene que divertir, llenar y que cuando me hable me tiene que poner los vellos de punta y hablarme de lo importante de la vida” cuenta Zambrana.

Eso sí, existe una Mente Experta en cada casa porque “lo que vas a escuchar en una conferencia sea cual sea el ponente tú ya lo has oído. Te lo ha dicho tu padre, madre, tu mejor amigo o un profesor”. Cosas coherentes y fáciles de aplicar. “¿Por qué no las aplicamos?, en las conferencias tienes a personas que son grandes comunicadores y te hablan de vivencias personales. Y quizá tú, en ese momento, estás más receptivo a escuchar esas ideas que has escuchado anteriormente y no le prestabas atención”, explica Pedro Cornejo.

CSIF-Huelva colabora con Mentes Expertas en la organización de este evento y los próximos

Ambos aseguran que las primeras Mentes Expertas son las que dan el paso de ir a una conferencia, que es “dificilísimo”. Existe gente reacia a ir a este tipo de eventos. Pedro Cornejo lo fue en su día y también el presidente de CSIF- Huelva, Juan Manuel Quilón. Y es que Mentes Expertas llega a Huelva con la colaboración del sindicato. Todo gracias a la insistencia de “la jefa de prensa que me insiste en ir a Málaga a ver una conferencia, donde coincidieron seis ponentes”. Tal fue la impresión de Quilón que cuando salió de allí dijo “esto me lo traigo para Huelva”. Dicho y hecho. La colaboración por parte de CSIF-Huelva llega con la comunicación, la búsqueda del espacio y ayuda del personal del sindicato. La experiencia por la que pasó el presidente le llevó a que también quiso que lo vieran sus compañeros. Y el día 26 lo verán acompañados de una abarrotada Casa Colón.