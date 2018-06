Mejoran los datos locales de ITS frente a la notable subida andaluza

Andalucía registró en 2017 más de 3.000 nuevos casos de infecciones de transmisión sexual (ITS), de los que 837 fueron de gonococia, 833 de sífilis, 830 de chlamydia y 510 de herpes. La tasa de incidencia se sitúa en 36 pacientes por cada 100.000 habitantes (alrededor de 10 pacientes de sífilis, gonococia y chlamydia para cada 100.000 habitantes y 6 de herpes).

Todas las ITS han experimentado además en Andalucía un importante aumento de incidencia desde 2011, una tendencia que persiste para las infecciones por chlamydia y gonococo, mientras que la sífilis y el herpes parecen haberse estabilizado, lo que se confirma en el caso de Huelva porque en este último año presenta un ligero retroceso en la incidencia de las ITS.

Patologías clásicas, casi erradicadas a finales del pasado siglo, como la sífilis o la gonococia, y otras como la chlamydia o el herpes genital, vuelven por tanto a la escena de la actualidad sanitaria asociadas a nuevas pautas de conducta sexual y a una menor percepción del riesgo de infección y, sobre todo, a un menor uso del preservativo.

Los datos de la evolución de las ITS en Andalucía en el período 2011-2017 indican que la incidencia de la sífilis ha pasado de 6,55 nuevos casos por cada 100.000 habitantes a 10,06, lo que supone un incremento del 53%. La de gonococia ha pasado de 3,57 por cada 100.000 a 10,13, un aumento del 183%. La de chlamydia de 5,88 a 9,99, un 69% más. Finalmente, el mayor crecimiento de la incidencia ha sido el del herpes genital, que ha pasado de 1,83 nuevos casos a 6,15 nuevos casos, un aumento del 236%.

Fernando Lozano, responsable del Programa Andaluz frente al VIH/sida y otras ITS, ha explicado que la sífilis, la gonococia y, en menor medida, la infección por chlamydia trachomatis son más frecuentes entre los hombres. Por el contrario, el herpes genital es más frecuente en las mujeres. Asimismo, ha señalado que todas las ITS afectan especialmente a personas de edad entre 20 y 40 años -más hombres que mujeres-, y ha puesto de manifiesto que existen grandes diferencias entre las distintas provincias en lo que respecta a las tasas de incidencia de las ITS, con Sevilla, Granada y Málaga como las que sufren mayor incidencia. Unas diferencias que ha atribuido "a la infradeclaración en diversas provincias y a la heterogeneidad territorial en el abordaje diagnóstico y asistencial de las mismas".

Quizá esa sea la razón por la que según los datos que tiene la Junta de Andalucía, los nuevos diagnósticos de estas ITS en la provincia onubense fueron 14,84/100.000 habitantes, lo que la sitúa entre las andaluzas con menos incidencia. En el otro extremo está Sevilla, donde estas infecciones se han disparado al sufrir una incidencia de nada menos que 81,51/100.000 habitantes. Huelva está entre las provincias con menor presencia de ITS, tan solo por delante de Jaén y Córdoba.

En Huelva, el primer lugar lo ocupa la sífilis, seguida de la gonococia, la chlamydia y finalmente el herpes.