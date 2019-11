Mazaly Aguilar aborda los problemas del sector agrario con empresarios onubenses

La vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Mazaly Aguilar, se ha desplazado a Huelva para conocer de primera mano los problemas de los sectores agrícola, ganadero y pesquero.

En un primer encuentro celebrado en Palos de la Frontera con empresarios del campo -y al que también han asistido el parlamentario andaluz y presidente de VOX Huelva, Rafael Segovia; los candidatos al Congreso y al Senado por la provincia, Tomás Fernández y Andrés Aragón; y los miembros del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de la capital, Wenceslao Font y Rocío Pérez de Ayala- la eurodiputada de la formación de Abascal ha querido mostrar su total apoyo a los empresarios del sector agrícola como “creadores de riqueza”.

La falta de mano de obra o los problemas a los que estos se enfrentan a la hora de construir viviendas para los trabajadores contratados, lo que ayudaría a acabar con el chabolismo, son algunos de los problemas que los empresarios han puesto sobre la mesa durante esta reunión de trabajo, en la que también han compartido con Aguilar otras cuestiones.

“Hay problemas de precios, de contrataciones, una burocracia brutal, que no viene de Europa, sino de la Junta de Andalucía; y nos hablan de una mala imagen en cuanto a los asentamientos, en los que no hay personas que trabajan para ellos y en unas viviendas adecuadas, sino que han entrado de forma ilegal y a quienes no les pueden dar trabajo porque cometerían un fraude de ley”, recapituló la propia eurodiputada tras la reunión.

A su juicio, “el problema lo tienen en el PER”, ya que los empresarios, que son quienes “crean trabajo y riqueza”, ven que a la mitad de la temporada muchas de esas personas que están contratadas con arreglo a la ley se marchan a otros lugares de Europa, con lo que “les dejan a los pies de los caballos".