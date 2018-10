Mayor control y multas de 500 euros por dejar en la calle voluminosos y excrementos de perros

Mayor control policial y multas de hasta 500 euros para acabar con los voluminosos y los excrementos de perros en las calles de la capital onubense. Tras varias campañas de concienciación ciudadana y el refuerzo del servicio de recogida de muebles y enseres de la vía pública, el Ayuntamiento de Huelva ha optado por las medidas coercitivas para acabar con una situación, que en vez de mejorar, "va empeorando mes a mes". Así lo apuntó el concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Luis Albillo.

Albillo, que destacó que "los presupuestos municipales de 2018 presentan un incremento de 465.000 euros en las partidas de limpieza viaria y recogida de residuos hasta alcanzar un montante de 7.796.000 euros, comentó que el pasado día 26 de septiembre se puso en marcha un servicio específico para la limpieza de manchas, tanto originadas por excrementos de canes como de orines, en acerados, fachadas de edificios y mobiliario urbano, además de en los alrededores de los contenedores.

Albillo subraya que la limpieza de la ciudad "es prioritaria", es algo "que queremos mejorar"

Con los voluminosos comenzaron en octubre de 2017 con un refuerzo, consistente en un servicio de recogida de tarde. En julio se recogieron 285 toneladas, "lo que significa 300 camiones de muebles hasta arriba. Eso es una barbaridad". Albillo comentó que "se reforzó ese servicio para que mejorara la imagen de la ciudad y ha hecho como un efecto llamada y todo el mundo cree que se pueden dejar en la vía pública todos los voluminosos".

Ante esta situación, se sancionará a aquel que no cumpla las ordenanzas municipales. En los puntos de mayor incidencia, las denominadas zonas rojas, operará un equipo específico de policías locales, compuesto por cinco efectivos, un mando y cuatro agentes que irán de paisano, "que van a reforzar la labor que realizan las patrullas policiales por la ciudad", señaló el concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, Enrique Gaviño, que explicó que se ha intensificado la presencia de la Policía Local en las zonas peatonales con un doble objetivo, el control de la venta ambulante y de los excrementos de perros en la vía pública.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico destacó que en el último año son más de 300 las sanciones que se han puesto por no recoger los excrementos de animales en la vía pública. "Queremos que Huelva esté más limpia".

Albillo indicó que el objetivo de este dispositivo especial es mejorar "los principales problemas detectados por el servicio de inspección relacionados con la percepción de limpieza de la ciudad, los voluminosos y excrementos caninos. Hay manchas en el acerado, que tiene que ver con excrementos y orines de perros y el otro problema son los voluminosos en torno a los contenedores".

Aseguró que "la limpieza es prioritaria, y una de las cuestiones más importantes que queremos mejorar". Incidió en que de los 465.000 euros que se incrementa la partida en los Presupuestos, unos 165.000 son para limpieza diaria, y 300.000 euros para la recogida de residuos.

Según el concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, con esta iniciativa "se pretende la vigilancia de la propia ordenanza municipal, que se informe y sancione en el caso de que no se cumpla. No es una medida sólo coercitiva". Recordó que a principios de la legislatura se puso en marcha la campaña de concienciación Huelva brilla, también se hizo antes de verano una campaña específica para las mascotas, Hazme quedar bien. "Se ha intentado hacer con medidas de refuerzo y concienciación, la situación no va a mejor y tenemos que tomar medidas distintas".

El concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico recalcó que "seguimos generando conciencia para promocionar hábitos de vida saludable en la sociedad". Subrayó que "conseguir que Huelva sea una ciudad más limpia es una labor común, de los vecinos y del Ayuntamiento, en el esfuerzo mutuo, en la concienciación ciudadana y en la eficacia de los servicios públicos está el éxito, y en ambos casos el Ayuntamiento va a seguir trabajando".

Aseguró que desde la Concejalía de Infraestructura, "los esfuerzos no cesan y en este caso retomamos esta coordinación entre ambas concejalías para poner en marcha una medida coercitiva para quien no cumple con las ordenanzas municipales. Se incrementa la sanción hasta los 500 euros en estos casos. Cuando se puso el equipo policial en funcionamiento hace unos meses, empezamos a notar la concienciación de los ciudadanos y la mejora de la situación en algunas zonas".