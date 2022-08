Marta Garrido: "Es el cosmético el que debe adaptarse a la piel y no al revés"

Como si de un espejo se tratase, la piel refleja el estado de salud del cuerpo humano. Cada vez son más los productos que, ubicados en las estanterías de los establecimientos comerciales, ofrecen protección para el órgano más grande del cuerpo. Aun así, la solución más efectiva pasa por las fórmulas de calidad que apuestan por un cuidado totalmente personalizado, dado que ninguna piel es idéntica a otra. Bajo esta premisa, la farmacéutica nacida en Huelva, Marta Garrido, creó EME Professional Skincare, una novedosa ventana a la que acercarse para obtener las mejores concentraciones y combinaciones de principios activos, de cara a satisfacer las necesidades de cada piel.

- ¿Cómo nace la idea de apostar por una línea de cosméticos personalizados para cada piel?

- Soy una apasionada de la cosmética, uno de los motivos que me llevó a estudiar el Grado de Farmacia. Tras finalizar mis estudios y antes de impulsar la marca, trabajé en una empresa de cosméticos, una conocida marca multinacional, concretamente en el departamento de márketing, así como en el laboratorio farmacéutico elaborando fórmulas magistrales, por lo que me vi capaz de desarrollar, tanto en formulación de productos de cosmética como en el posicionamiento de una marca en el mercado, una marca que de verdad fuera beneficiosa para la piel, es decir, que se vieran los resultados de aplicar con constancia unos buenos productos perfectamente formulados, evitando en la medida de lo posible el exceso de conservantes y sustancias no beneficiosas para nuestra piel. Todo ello, unido a que vi una necesidad que aún no estaba cubierta en el mercado, como es la de elaborar un producto cosmético según las necesidades individuales de cada piel, me motivaron a impulsar EME Proffesional Skincare hace algo más de un año.

- Una empresa de cosméticos que se desmarca del funcionamiento habitual de sacar productos para todas las pieles.

- Precisamente eso fue lo que despertó en mí el deseo de crear la marca. Si buscas en cualquier farmacia encuentras multitud de productos ya creados para que sea tu piel la que tenga que adecuarse a ellos y, sin embargo, considero que tendría que ser al revés. Es el producto el que debe adaptarse a la piel, dado que cada piel es única y hay que cuidarla como tal, no solo identificando las necesidades de la misma, sino aportándole los cuidados que específicamente necesita. EME nace para dar una respuesta a una piel concreta. Por otra parte, también importantísima, y en gran parte a la que debemos nuestros tan buenos resultados, es que EME apuesta por una cosmética de elaboración lenta, a mano y de forma individual.

- ¿Cómo es el proceso para confeccionar el producto que mejor se adapta al usuario?

- El primer paso es identificar lo que el cliente quiere conseguir, siempre en base a una atención personalizada al mismo. El usuario se someterá a un estudio dermatológico, que puede ser presencial o a través del cuestionario de nuestra web, y nos podrá explicar, con todo lujo de detalles, cuál es el objetivo que quiere alcanzar. Una vez hemos identificado las necesidades de la persona, seleccionamos los principios activos capaces de aportar los beneficios que esa piel concreta necesita y pasaríamos a la elaboración de la fórmula en cuestión, la cual fabricamos en el laboratorio de la farmacia San Sebastián de Huelva. Está hecha a mano, con principios activos puros, bases minimalistas, segura, de calidad y siempre de la mano de farmacéuticos especializados y con experiencia en este ámbito.

- Tras ello, comienza el seguimiento del usuario.

- Este seguimiento es uno de los grandes beneficios que aporta EME. Para nosotros esta parte del proceso es fundamental, dado que la piel está en permanente cambio, es decir, desaparecen necesidades anteriores y surgen otras nuevas, por lo que tenemos que ir adaptando el cosmético o la rutina a la evolución de la piel. En este sentido, conviene subrayar que es tan importante la formulación del cosmético como darle el cuidado adecuado a la piel. Un cosmético, por muy bueno que sea, no va a cumplir con tus expectativas si no está especialmente diseñado para una piel concreta. Por tanto, el seguimiento de los productos que se van necesitando es continuo e imprescindible. Del mismo modo, también enseñamos a la persona a realizar una correcta aplicación de la fórmula, pues de ello depende mucho la evolución favorable y, sobre todo, obtener la máxima eficacia en el tratamiento.

- ¿Cuánto tiempo pasa desde que el usuario se somete al examen de la piel hasta que recibe el cosmético?

- Ofrecemos la opción de entrega de nuestros productos en 24 horas (teniendo en cuenta algunos destinos que el envío tarda un poco más). Ponemos a disposición del cliente atención e información por muchas vías: e-mail (info@emeprofessionalskincare.com), en nuestra web (www.emeprofessonalskincare.com), por WhatsApp (671438232) o en nuestra farmacia de Huelva capital (calle San Sebastián, 21). Igualmente, los productos se envían a todos los puntos de la Península, Canarias y Baleares, mientras que también se pueden encontrar en farmacias de varias ciudades españolas, además de en determinadas clínicas estéticas.

- Además de los productos hechos a mano para el usuario en cuestión, vuestro catálogo también contempla cosméticos ya creados.

- Además de estos productos hechos a mano, tenemos también cosméticos ya creados para aquellos que quieran probarlos directamente, o las pieles que encajen en dichas opciones, beneficiándose por supuesto de la cosmética lenta, elaborada a mano y con los mínimos conservantes, estabilizantes y otros componentes que no aportan beneficio en altas concentraciones y podemos permitirnos rebajarlas por formular a mano. Contamos con cinco líneas de producto que cubren las necesidades básicas de la piel en la población, dado que no siempre es necesaria la personalización y, por consiguiente, una fórmula ya creada puede ser también muy útil, teniendo en cuenta siempre un buen diagnóstico y una buena recomendación por parte de un profesional. Todo dependerá de lo que indique el estudio dermatológico de la persona. Entre ellos figuran un tratamiento hidratante para pieles jóvenes que quieran empezar a cuidarse. Es la línea Essential Care, que incluye un sérum y una crema de uso de día y noche, que permite mejorar el aspecto de la piel, además de proporcionar hidratación, luminosidad y el tan buscado 'efecto buena cara'. Formulados con ácido hialurónico que devuelve a la piel su aspecto flexible y jugoso, corrige y previene líneas de expresión y protege la piel de factores externos, vitamina E, y niacinamida, los activos responsables para iluminar la piel, unificarla y protegerla. Otra de las líneas es Hyaluronic Intensive, indicada para pieles maduras. Es un suero concentrado corrector con múltiples beneficios anti-edad. Aumenta los niveles de ácido hialurónico y combate la pérdida de colágeno en la piel, logrando rellenar, reafirmar e iluminar la piel madura. Se compone de ácido hialurónico; niacinamida, un potente antioxidante que mejora textura y tono de la piel, además de alisar arrugas; resveratrol, que ilumina, reafirma y regenera; y vitamina E, que ilumina, protege y aporta jugosidad. Por último, la línea Purifyng Care, diseñada para pieles grasa con imperfecciones. Consta de un suero concentrado y una crema acné-out correctores de imperfecciones que logran mejorar el aspecto de la piel y corregir marcas, acné, brillos, poros visibles y puntos negros gracias a su formulación única con ácido salicílico y azelaico. También posee niacinamida, una acción antiinflamatoria que calma y refuerza la piel.

- ¿Está la población lo suficientemente concienciada con el cuidado de la piel desde una edad temprana?

- Estoy convencida de que no. Parece que solo se cuida la piel aquel que tiene una patología visible y tenemos que tener en cuenta que la piel es un órgano con mucha memoria y que, por ende, sus lesiones son más difíciles de corregir a medida que se cumplen años. Todas las pieles hay que cuidarlas, independientemente del aspecto que luzcan, no solo hay que esperar a tener la piel grasa, a tenerla seca o a sufrir una enfermedad. Es más, la piel puede ser la puerta de entrada de muchas enfermedades si no recibe el correcto cuidado. Si hablamos del perfil que más se cuida la piel, considero que no existe una verdadera concienciación de ello hasta que se alcanza la treintena. Antes de eso, los que más la protegen son, precisamente, aquellos jóvenes que padecen imperfecciones como, por ejemplo, el acné, que es muy visible y nos pone más en alerta.

- ¿Cuál es el perfil de los usuarios de EME?

- Tenemos un perfil de clientes muy diverso, pues tratamos todo tipo de pieles, pero lo más habitual son aquellos grupos de población con imperfecciones y arrugas.

- ¿Qué 'feedback' ha recibido de los usuarios en estos primeros meses de vida de EME?

- Muy positivo. Me atrevería a decir que el 100% de las personas que ya han usado estos cosméticos nos han dado muy buenas reseñas, y un alto porcentaje de nuestras ventas, ¡son repeticiones de clientes satisfechos que ya no quieren otra cosa que no sea EME para cuidar su piel! Lo que más nos dicen es que no están acostumbradas a cosméticos tan eficaces, que puedan ver el beneficio con sus propios ojos y en cuestión, nada menos, que de semanas. Además, son fórmulas muy agradables sensorialmente, ya que se absorben muy rápido y no dejan ningún tipo de residuo en la piel. Se sienten ligeras y frescas sin descuidar su función. A su vez, es también para ellos un punto a la favor la posibilidad de compartir con nosotros la evolución de la piel, así como pasar 'exámenes' que miden sus progresos. Es alucinante cómo muchos de ellos se sorprenden cuando ven su antes y después. Y, personalmente, es alucinante recibir estos agradecimientos a mi trabajo.

- ¿Por qué decidiste estudiar Farmacia y proseguir tu formación en el cuidado de la piel?

- Quise estudiar Farmacia porque soy una apasionada de la química, de la cantidad de beneficios que aportan los medicamentos y cómo mejoran la vida de las personas. Me encanta poder aplicarlo al cuidado de la piel, algo que siempre me ha despertado un gran interés. Además, considero que es un campo en el que aún hay mucho que explorar, pues hay que crecer mucho aún, sobre todo, en la dermocosmética. Además, es una profesión muy agradecida y estar en una farmacia y tener trato con los usuarios de estos productos es algo que me llena mucho.