El María Inmaculada renovará sus instalaciones por el parón del Ensanche

El Colegio María Inmaculada renovará para el nuevo cursos sus instalaciones ante la paralización del Ensanche, que no hace viable en estos momentos la nueva edificación pretendida para el nuevo centro que tienen proyectado por falta de urbanización de su parcela y los accesos a la misma. Aunque no por ello van a desistir del deseo de poder construir la nueva edificación cuando las circunstancias lo permitan.

El director del colegio, Isaac Martín, señala que “antes del parón que ha llevado consigo todo por la pandemia la situación no ofrecía horizontes para hacer posible en estos momentos la nueva edificación y ahora es incluso más difícil por la indefinición de todo”.

Esto les lleva a tomar un nuevo camino ya que después de siete años han decidido ante esta situación mejorar la edificación con la renovación de la red eléctrica, las fachadas del edificio a las dos calles, con nuevas ventanas que eviten el frío en invierno y el calor en verano, y reposición de ventanas.

La reforma que se realizará en las instalaciones contempla una mejor accesibilidad y se dispondrá de rampas de entrada y un ascensor. Al mismo tiempo se bajarán los techos y se reforzarán las estructuras. Se acondicionarán los patios de recreo para un mejor aprovechamiento de los alumnos, así como la zona de recreo existente en las azoteas, donde se dispondrá de porterías y canchas de baloncesto, aunque se mantendrá la salida de los alumnos para el tiempo de deporte en instalaciones externas, como se viene realizando en la actualidad.

En esta nueva etapa que ahora se inicia para el Colegio María Inmaculada se va a cambiar el horario de las clases, ya que hasta ahora dos tardes se dedicaban a clases y a partir de este curso la jornada será completamente matinal. “Era una demanda de los padres y la semana pasada la hemos sometido a votación entre ellos de manera telemática, con autorización de la inspección, y el resultado ha sido un 78% a favor del cambio de horario que será de 9:00 a 14:00 toda la semana”, dice Isaac Martín. Los padres argumentan que muchos alumnos dedican las tardes a otras actividades extraescolares como inglés, deporte o academias de refuerzos.

“Esta decisión de reformar el actual centro no va a llevar a que renunciemos al proyecto que tenemos en el Ensanche, no vamos a abandonar esa idea, pero venimos esperando desde hace mucho, nos dijeron que iba a ser posible en este año, pero no es así”, añade.

El problema de la parcela del Ensanche “está en otros propietarios que tiene pensamientos distintos sobre el futuro, lo que está impidiendo que se urbanice; aquí no hay ni calle de acceso, ni luz ni agua; se podría construir pero no utilizar”, dice Isaac Martín. El colegio se ubicaría frente al colegio público que sí tiene la parcela urbanizada.

Isaac Martín apunta que ahora que se han cumplido cinco años y tenían derecho a la devolución de la fianza al no haberse podido iniciar las obras, “se le ha comunicado al Ayuntamiento que la intención es seguir, porque nuestra ilusión es la de conseguir un colegio con unas mayores instalaciones y no hemos retirado la fianza inicial”. Cuando cuenten con el otro colegio, dice que “será el momento de pensar a qué destinar las instalaciones que se dejen, pero en estos momentos lo que queremos es mejorar las que tenemos en beneficio de nuestros alumnos”.

Están a la espera de contar con el permiso de obras por parte del Ayuntamiento de Huelva “para poder iniciar la reforma cuanto antes y puedan arrancar las actividades escolares en el mes de septiembre”.

En la actualidad el colegio María Inmaculada tiene abierto su plazo de matriculación para el nuevo curso, cuenta con 350 alumnos, distribuidos en infantil de tres años, primaria y secundaria, hasta cuarto de ESO.

En el colegio que proyectan lo primero que se pretende es doblar las unidades, pasar de una a dos. Además de contar con infantil de cero a tres años, bachillerato y ciclos formativos.