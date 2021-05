Manuel Siurot en el alma del pueblo de Huelva

“Por la Blanca Paloma de las marismas andaluzas, todo”. Esto decía Manuel Siurot en los albores de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, a la que dedicó un libro hermoso surgido del corazón como tantas de sus crónicas.

Las hermandades rocieras de Huelva y Emigrantes, junto la Matriz de Almonte le dedican una exposición en la Casa Colón en esta programación Huelva es Rocío con la que se está viviendo en la capital la preparación de un Pentecostés en el que no habrá romería, pero sí un camino trenzado de actividades.

La figura de Manuel Siurot en su ámbito rociero es recogida en esta muestra comisariada por Pedro Cintado, en la que se hace un recorrido desde lo más íntimo en lo rociero como su vinculación a la Hermandad de Huelva, de la que fue su hermano mayor en un momento muy especial en el que junto con el arcipreste Manuel González mantuvieron encendida la llama de la fe rociera en Huelva. En 1900 era consiliario de la Hermandad de Huelva y en 1907 fue su hermano mayor, siendo nombrado hermano mayor honorario tras la coronación canónica de la Virgen del Rocío, en 1919.

De aquel año en el que fue su hermano mayor, Siurot decía: “Huelva tenía una tradición rociera de primer orden y poco a poco se había ido enfriando y perdiendo. Llegaron las cosas a tal extremo que, el año a que me refiero, ni había junta de hermandad, ni había hermano mayor que llevara a la Virgen”.

Y recuerda más: “el Señor arcipreste nos llamó al bendito de Antonio Oliveira y a mí, y nos dijo, hermanos, no hay quien lleve a la Virgen y es preciso que ustedes hagan la caridad de disponerse a hacerlo, para que no se pierda esta costumbre popular religiosa, y para que no caiga sobre Huelva el borrón que sea la capital de la provincia la única que no se presente este año en El Rocío”.

Un recorrido por la devoción que compartía con los onubenses. Un Manuel Siurot que aún hoy se mantiene en lo más íntimo del alma del pueblo, que le sigue recordando más allá de su vinculación al Rocío o la Virgen de la Cinta de la que también fue su hermano mayor. Maestro de niños pobres, como Huelva le continúa recordando en la avenida más hermosa que tiene como es la de El Conquero, que culmina a los pies del santuario de la Patrona de Huelva.

Se trata de una ocasión muy especial en este tiempo de pascua para recordar a Manuel Siurot en una exposición que está recibiendo un gran número de visitas, desbordando todas las previsiones, lo que es un signo más de esa cercanía siurotiana de Huelva. La muestra estará abierta hasta el próximo viernes y permite adentrase no solo en su figura sino en toda la devoción rociera y en su amplia dimensión de romería universal.

“Gracia, luz, fraternidad, alegría, piedad íntima del ama y ambiente del cielo y de gloria que pone la Virgen en aquella llanura, eso es el Rocío.Los que sepan sentir y ver esto que no vayan...”. Sentimientos que afloran en esta romería y que refleja Manuel Siurot en uno de sus escritos. En la exposición la romería se ve reflejada también en algunas obras pictóricas, en cuadros tanto clásicos como el del camino de la romería de Pedro Gómez, o el de La Venta la Pava.

Hoy continúan los actos programados entre las dos hermandades rocieras con una mesa redonda con el tema ‘Influencia del Rocío en al Huelva del siglo XXI, dentro del marco Huelva es Rocío, que tendrá lugar en las Cocheras del Puerto a las 19:30. Intervienen Santiago Padilla Díaz de la Serna, Juan Carlos Rubio García, José Luis García-Palacios Álvarez y Francisco José Martínez con la moderación de Adolfo Zarandieta.